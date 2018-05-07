Пользователи Android смогут создавать свои гифки на клавиатуре Gboard

В Gboard появился новый раздел "Мои гифки", где будет храниться коллекция ваших собственных анимированных изображений. Пользователи смогут создавать гифки длительностью до трех секунд наподобии мини-роликов Boomerang в Instagram. На изображения можно накладывать различные фильтры и сохранять готовые GIF в коллекцию.

Пока новая функция работает только в тестовой сборке, но в ближайших обновлениях она должна появиться у всех пользователей. К слову, на iOS-устройствах новые гифки доступны уже несколько месяцев.

Напомним, Gboard - это клавиатура Google, которая ранее называлась Keyboard. Ее главная особенность - интеграция с сервисами Google, с помощью которых можно прочитать последние новости, узнать прогноз погоды и результаты спортивных событий, найти адрес ближайшего магазина и так далее. Разработчики добавили в клавиатуру удобный поиск GIF-ок, поддержку нескольких языков, непрерывный ввод, голосовой ввод и множество других полезных функций.