Ученые создали контактные линзы с лазером

Ученые из университета Сент-Эндрюса, что в Великобритании, создали ультратонкую гибкую пленку, способную излучать лазерный свет. Создана она на основе органических полупроводников, и после установки на глаз она многократно увеличит возможности человеческого зрения.

Исследователи уже провели успешное испытание такой пленки на контактных линзах, во время которых продемонстрировали реальную возможность выпускать лазерные лучи из глаз.

По словам ученых, лазерный луч, создаваемый этой пленкой, является очень слабым и не способным вызвать никаких повреждений. Да и сама технология, говорят ученые, скорее имеет потенциал использования при создании так называемых бирок безопасности или, возможно, даже может использоваться как переносной штрихкод. Также отмечается, что такую лазерную пленку можно применять на различных поверхностях, в том числе на денежных банкнотах и ногтях.

Толщина пленки составляет менее, чем одна тысячная миллиметра. Кроме того, она является гибкой, поэтому ее можно легко адаптировать для использования, например, в полимерных банкнотах или в мягких пластиковых изделиях, например, в тех же гибких контактных линзах. Но несмотря на это, мембрана имеет завидную прочность, сохраняя оптические свойства даже после нескольких месяцев использования на контактной линзе.

К слову, Лазерный луч пленка создает с помощью наноразмерных решеток, которые врезались в ее тонкие полимерные мембраны. Как сообщают ученые, получаемые мембраны потом можно интегрировать в другие поверхности. При освещении другим лазером пленка начинает выпускать свой собственный лазерный луч с длиной волны в 420-700 нанометров, что определено структурой и материалом решетки. Однако, исследователи отмечают, что при желании параметры можно настроить под свои нужды, и тогда пленка будет излучать свою длину волны и даже излучать лазер как закодированный сигнал в виде нулей и единиц, как в в штрихкоде.

Для проверки работоспособности пленки команда ученых интегрировала мембрану в контактные линзы, после чего использовала ее на имеющемся вытянутом глазе коровы. Этих животных достаточно часто используют в подобных тестах, поскольку они имеют схожие структурные особенности с человеческим глазом.

Работу пленки также проверили, поместив ее на ноготь одного из исследователей. В обоих случаях мембрана производила лазерный луч, и, что более важно, его мощность постоянно находилась в безопасной зоне, что говорит о возможности его многократного безопасного использования в тех же контактных линзах.

Разработчики подчеркивают, что переход от прототипа к массовому производству подобной пленки можно наладить без проблем. Такая технология может найти применение в сфере безопасности, в биофотонике (раздел науки, изучающий взаимодействие биологических объектов с фотонами) и фотомедицине.