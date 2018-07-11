В Сети появились новые снимки планшета Galaxy Tab S

В Сети появились первые пресс-рендеры еще неанонсированного мощнейшего планшета Samsung Galaxy Tab S. Обновленная модель будет оснащена топовым процессором Snapdragon 835.

Изображения опубликовал в Twitter авторитетный инсайдер Эван Бласс. На них показан как сам планшет, так и его кейс-клавиатура, а также стилус S Pen.

Судя по изображениям, планшет получил две акустические решетки, а также микрофон на верхней грани. На передней панели устройства отсутствует кнопка Home. Также планшет оснащен одинарной основной камерой.

По части других характеристик известно, что гаджет получит экран с диагональю 10,5 дюйма и поддержку подключения внешней периферии DeX.