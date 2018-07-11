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В Сети появились новые снимки планшета Galaxy Tab S

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Планшет Samsung Galaxy Tab S
18:17 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
korrespondent.net
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Компания Samsung не перестает удивлять новинками.

В Сети появились первые пресс-рендеры еще неанонсированного мощнейшего планшета Samsung Galaxy Tab S. Обновленная модель будет оснащена топовым процессором Snapdragon 835.

Изображения опубликовал в Twitter авторитетный инсайдер Эван Бласс. На них показан как сам планшет, так и его кейс-клавиатура, а также стилус S Pen.

Судя по изображениям, планшет получил две акустические решетки, а также микрофон на верхней грани. На передней панели устройства отсутствует кнопка Home. Также планшет оснащен одинарной основной камерой.

По части других характеристик известно, что гаджет получит экран с диагональю 10,5 дюйма и поддержку подключения внешней периферии DeX.

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Все по теме:

Новости технологии, Galaxy, Galaxy Tab S, Samsung, Samsung Galaxy Tab S, Планшеты.
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