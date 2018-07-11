https://telegraf.com.ua/files/2018/07/007-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4234563-v-seti-poyavilis-novyie-snimki-plansheta-galaxy-tab-s.html
В Сети появились новые снимки планшета Galaxy Tab S
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18:17 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости технологии: Компания Samsung не перестает удивлять новинками.
В Сети появились первые пресс-рендеры еще неанонсированного мощнейшего планшета Samsung Galaxy Tab S. Обновленная модель будет оснащена топовым процессором Snapdragon 835.
Изображения опубликовал в Twitter авторитетный инсайдер Эван Бласс. На них показан как сам планшет, так и его кейс-клавиатура, а также стилус S Pen.
Судя по изображениям, планшет получил две акустические решетки, а также микрофон на верхней грани. На передней панели устройства отсутствует кнопка Home. Также планшет оснащен одинарной основной камерой.
По части других характеристик известно, что гаджет получит экран с диагональю 10,5 дюйма и поддержку подключения внешней периферии DeX.
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