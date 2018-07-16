https://telegraf.com.ua/files/2018/07/Xiaomi-Mi-Band-3-Transparent-Strap-696x435-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4254253-xiaomi-pokazala-obnovlennyiy-dizayn-mi-band-3.html
Xiaomi показала обновленный дизайн Mi Band 3
Новости технологии: Компания Xiaomi выпустила еще одну версию Mi Band 3 – Explorer Edition с полупрозрачным резиновым ремешком.
При этом детальной информации о Xiaomi Mi Band 3 Explorer Edition пока нет. Неизвестно, получит ли новый гаджет расширенные спецификации, или же изменится только внешний вид.
Как свидетельствуют фото, снаружи модуль с сенсорным дисплеем OLED выглядит так же, как и обычная версия, поэтому не исключено, что единственным изменением будет наличие прозрачного ремешка. Сейчас обычный Mi Band 3 доступен с тремя вариантами ремешков, такими как черный, оранжевый и синий.
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