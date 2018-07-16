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Xiaomi показала обновленный дизайн Mi Band 3

Xiaomi Mi Band 3 Explorer Edition
14:48 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Компания Xiaomi выпустила еще одну версию Mi Band 3 – Explorer Edition с полупрозрачным резиновым ремешком.

При этом детальной информации о Xiaomi Mi Band 3 Explorer Edition пока нет. Неизвестно, получит ли новый гаджет расширенные спецификации, или же изменится только внешний вид.

Как свидетельствуют фото, снаружи модуль с сенсорным дисплеем OLED выглядит так же, как и обычная версия, поэтому не исключено, что единственным изменением будет наличие прозрачного ремешка. Сейчас обычный Mi Band 3 доступен с тремя вариантами ремешков, такими как черный, оранжевый и синий.

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Все по теме:

Новости технологии, Xiaomi, Xiaomi Mi Band 3 Explorer Edition, Браслет, Новинка, Технологии, Фитнес.
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