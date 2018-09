Вышла супергеройская игра SpiderMan для PS4

Сегодня, 7 сентября, игра о Человеке-пауке стала доступна владельцам PlayStation 4. Разработчиками стали Insomniac Games, под издательством Sony Interactive Entertainment.

Игра о супергерое из Нью-Йорка Питере Паркере (Человеке-пауке). Известно, что сюжет игры не будет строго следовать канонам комиксам Marvel, а будет иметь некие различия. С фильмами о герое-подростке из Квинса также не связана. Также игра охватывает период, когда Питер уже опытный борец за справедливость.

В ролике Человек-паук борется со злодеями, но из-за неравного количества в борьбе проигрывает, когда герой обессилено падал в бездну, фраза "It's time to get up" (Время вставать) пробудила в нем силы бороться за добро дальше. И герой на втором дыхании поднимается с мрака подземелья и дает отпор врагам.

Любители комиксов наверняка с нетерпением ждали этого дня и уже осваивают новинку. А вот как к игре отнесутся опытные геймеры пока неизвестно. Но игра обещает быть эффектной и захватывающей.