День Независимости Украины

Новости технологий

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 07.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Не пугайте людей: Гройсман заявил, что Украина готова к отопительному сезону
Гройсман: Украина готова к отопительному сезону
Новости: Химические выбросы в Крыму: отравились 37 украинских пограничников
Химические выбросы в Крыму: отравились 37 украинских пограничников
Новости: Экс-тренер сборной: В концовке Украине повезло
Экс-тренер сборной: В концовке Украине повезло
Новости: Робби Уильямс третий раз стал отцом
Робби Уильямс третий раз стал отцом
X

Вышла супергеройская игра SpiderMan для PS4

SpiderMan PS4
14:08 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости технологии: Состоялась премьера игры SpiderMan, которая базируется на комиксах Marvel.

Сегодня, 7 сентября, игра о Человеке-пауке стала доступна владельцам PlayStation 4. Разработчиками стали Insomniac Games, под издательством Sony Interactive Entertainment.

Игра о супергерое из Нью-Йорка Питере Паркере (Человеке-пауке). Известно, что сюжет игры не будет строго следовать канонам комиксам Marvel, а будет иметь некие различия. С фильмами о герое-подростке из Квинса также не связана. Также игра охватывает период, когда Питер уже опытный борец за справедливость.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

"It's time to get up." Be Greater in “Marvel's Spider-Man,” only on @PlayStation, available tonight! #SpiderManPS4

Публикация от Marvel Entertainment (@marvel)

В ролике Человек-паук борется со злодеями, но из-за неравного количества в борьбе проигрывает, когда герой обессилено падал в бездну, фраза "It's time to get up" (Время вставать) пробудила в нем силы бороться за добро дальше. И герой на втором дыхании поднимается с мрака подземелья и дает отпор врагам.

Любители комиксов наверняка с нетерпением ждали этого дня и уже осваивают новинку. А вот как к игре отнесутся опытные геймеры пока неизвестно. Но игра обещает быть эффектной и захватывающей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Marvel, PlayStation 4, PS4, SpiderMan, Геймер, Игра, Питер Паркер, Человек-паук.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Инновации от Илона Маска, которые изменят наш мир (Фото) В сети появилось первое видео нового гибкого смартфона В сети показали трейлер игры "Battlefield V" (Видео)

Последние новости

В Украине заметили новый суперкар Lamborghini Потап показал снимок настроения Снял паутину с девятки: в АПЛ выбрали лучший гол августа (Видео)
Сегодня читают
01 На выходные в Украине резко изменится погода
02 В Киеве на Оболони похитили двух школьниц
03 Хайден Панеттьери уснула с другом своего бойфренда
04 Певица Настя Каменских заболела
05 В ЕС утвердили новые правила для туристов
Новости сегодня
14:45 Игрок Валенсии с 5 матчами за Францию сыграет за сборную ЦАР
14:44 В Черновцах произошла стрельба, есть раненые
14:36 В Киеве обнаружили тайник с гранатометами и взрывчаткой
14:34 Телескоп "Кеплер" снова начал работу
14:29 Польша обещает защищать курс Украины на ЕС и НАТО
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На выходные в Украине резко изменится погода
На выходные в Украине резко изменится погода
Новости: В НБУ уже сообщили, как падение курса гривни повлияет на рост цен
В НБУ сообщили, как падение курса гривни повлияет на цены
Новости: Жители Авдеевки из-за непогоды остались без воды
Жители Авдеевки из-за непогоды остались без воды
Новости: Надя Дорофеева снялась в рекламе Maybelline
Надя Дорофеева снялась в рекламе Maybelline
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь