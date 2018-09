Вышел трейлер игры "Shadow of the Tomb Raider" (Видео)

Релиз заключительной части трилогии Tomb Raider состоится уже на этой неделе: 12 сентября доступ к игре получат те, кто приобрел расширенное издание, а 14 сентября – все остальные. В честь этого разработчики Shadow of the Tomb Raider представили релизный трейлер проекта. Трейлер посвящен завязке истории, в которой Лара Крофт выступает воровкой. Своими действиями она запускает отсчет до настоящего апокалипсиса. В видео нашлось место паре новых действующих лиц и множеству красивых мест, в которых побывает молодая расхитительница гробниц. Судя по всему, после прихода юной авантюристки много древних мест заметно видоизменятся. Отметим, что недавно авторы Shadow of the Tomb Raider подтвердили, что в игре будет фоторежим: геймеры смогут свободно управлять камерой, выбирать выражение лица героини и применять фильтры. Релиз заключительной части новой трилогии Tomb Raider состоится уже на этой неделе – 14 сентября.