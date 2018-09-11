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Новости: 12 сентября состоится презентация новинок от Apple
12 сентября состоится презентация новинок от Apple
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12 сентября состоится презентация новинок от Apple

iPhone XS
11:39 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: apple-iphone.ru

Новости технологии: Ежегодная презентация Apple состоится 12 сентября в театре Стива Джобса в Калифорнии.

В среду, 12 сентября, компания Apple проведет презентацию, в рамках которой представит свои новые продукты. Ожидается, что в этот раз компания представит сразу три новых смартфона: две модели iPhone XS, которые будут оснащены дисплеями диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, и бюджетную модель с LCD-дисплеем, которую условно называют iPhone 9.

Презентация Apple 2018: какие новые iPhone будут представлены 12 сентября

Где смотреть презентацию Apple онлайн

Презентация Apple 2018 начнется в 20:00 по киевскому времени. Смотреть онлайн-трансляцию можно будет на официальном сайте компании Apple только в браузере Safari на iPhone, iPad, Mac, приставке Apple TV, а также через браузер Microsoft Edge в Windows 10.

Презентация Apple 2018: все, что нужно знать о новых iPhone 

Какие новинки представит Apple на презентации 12 сентября 2018

На презентации Apple ожидается множество новинок, среди три iPhone, iPad Pro 2018 и смарт-часы Apple Watch Series 4.

Несмотря на то, что презентация Apple запланирована только на 12 сентября, слухи о новых iPhone ходят последние несколько месяцев. Предлагаем вспомнить, какая же информация появлялась о новых гаджетах в сети.

iPhone XS Plus выпустили раньше презентации 

Внешний вид устройств

В сети появилось видео, на котором якобы изображены новые iPhone. Внешне они напоминают iPhone X: безрамочный дисплей и обтекаемая форма. А вот диагональ устройств будет разной: у большей модели iPhone XS она будет составлять 6,5 дюйма, хотя и меньшую модель (5,8 дюйма) назвать маленькой нельзя.

Усовершенствованный FaceID

Новые смартфоны Apple смогут распознавать пользователя на венам на лице. Что, по мнению источников, позволит смартфонам распознавать близнецов и, таким образом, гораздо эффективнее защищать устройство от взлома.

Вместе с тем, патентная заявка на эту технологию была подана еще в 2015 году, поэтому когда она будет внедрена неизвестно.

В сети появились фото новых Apple iPhone XS  

Поддержка двух SIM-карт

Слухи о том, что iPhone наконец-то начнут поддерживать две SIM-карты ходят от презентации к презентации. Возможно, они из разряда желаемого выдаваемого за действительное, а возможно Apple прислушается к пожеланиям и позволит пользователям устанавливать в смартфон вторую "симку".

Тройная камера

Аналитик компании Yuanta Securities Джефф Пу уверен, что одна из представленных моделей будет оборудована тройной 12-мегапиксельной камерой с оптической стабилизацией. Более того, он уверен, что подобные смартфоны станут новым трендом на рынке технологий.

В Сети показали новый золотой iPhone XS (Видео)

Горизонтальный режим

В новой версии iOS был найден намек на то, что большая версия iPhone XS получит поддержку расширенного ландшафтного режима, а ее экран получит разрешение 1242 x 2688 пикселей.

Стоимость новых iPhone

По данным немецкого портала Macerkpof, цена на новые смартфоны компании будет стартовать от 799 долларов за бюджетный iPhone 9. Стоимость iPhone XS с 5,8-дюймовой OLED-панелью будет начинаться от 909 евро. За самый крупный в истории смартфон Apple — 6,5-дюймовый гаджет под условным именем iPhone XS Max — попросят 1149 евро.

Эксперты назвали новую цену iPhone 9

Стоит отметить, что это цены для смартфонов с 64 гигабайтами встроенной памяти. Доплата за модель с 256 гигабайтами памяти должна составлять примерно 170 евро. Будет также выпущена модель с 512 гигабайтами внутреннего хранилища, но сумма доплаты за нее неизвестна.

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