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Новости: Презентация Apple: какие iPhone представит компания 12 сентября
Презентация Apple: какие iPhone представит компания 12 сентября
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Презентация Apple: какие iPhone представит компания 12 сентября

iPhone XS
14:47 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: 9to5mac.com

Новости технологии: Главными новинками презентации Apple 12 сентября 2018 станут новые iPhone.

Apple в среду, 12 сентября, презентует ряд новинок. Ожидается, что компания покажет три новых смартфона — iPhone XS, iPhone XS Plus и iPhone XC с экранами на 5,8, 6,5 и 6,1 дюйма соответственно.

Судя по опубликованным ранее фотографиям новых iPhone XS, оба их варианта будут продаваться в золотой расцветке. Всего же iPhone XS выйдут в трех цветах - еще будет "серый космос" и серебристый. Смартфоны iPhone XS получат улучшенные OLED-дисплеи с минимальными рамками, мощнейший процессор A12, усовершенствованные камеры - двойные вертикальные, поддержку еще более быстрой зарядки и ускоренную беспроводную зарядку.

12 сентября состоится презентация новинок от Apple

Стоит отметить, что 6,5-дюймовый iPhone XS станет смартфоном Apple с самым большим дисплеем в истории. Ожидается, что объем оперативной памяти 5,8-и 6,5-дюймовых iPhone XS составит 4 ГБ, встроенной - 64, 256 и 512 ГБ.

Кроме того, в СМИ просочилась информация, что Apple откажется от приставки "Plus" - оба смартфона якобы будут с одинаковым именем: пользователи будут называть их 5,8-дюймовый iPhone XS и 6,5-дюймовый iPhone XS.

iPhone XS Plus выпустили раньше презентации 

По информации источников The Verge, новый флагман с 6,5-дюймовым экраном может получить название iPhone XS Max. Стоит отметить, что впервые в истории Apple iPhone XS получит поддержку двух сим-карт. Правда, эта версия будет доступна для продаж лишь в некоторых странах мира. 

Цены на новые смартфоны Apple:

5,8-дюймовый iPhone XS — от $800 до $899

6,5-дюймовый iPhone XS — от $900 до $999

Так будут выглядеть новые 5,8- и 6,5-дюймовый iPhone XS Ранее появилась информация, что Apple может назвать бюджетную модель iPhone 9, однако, вероятнее всего, смартфон получил название iPhone XС. Как и сообщалось ранее, он имеет LCD дисплей вместо OLED и экран в 6,1 дюйма. Фото iPhone XС опубликовал в Twitter пользователь Ben Geskin.

Где и когда презентуют новинки Apple

Судя по снимкам, новый смартфон Apple будет доступен в трех цветах – красном, белом и синем. Смартфон получит поддержку функции распознавания лица 3D Touch, мощный процессор и улучшенную, если сравнивать с iPhone 8, камеру. У iPhone XС также будет версия с двумя сим-картами для некоторых стран.

iPhone Xc (6.1” LCD) clones/dummy models in new colors. pic.twitter.com/RybRhE7XSO

— Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 6 сентября 2018 г.

Все три новых iPhone получат "монобровь", управление жестами по экрану и систему распознавания лица Face ID. Старт продаж iPhone XS намечен на 14 сентября: именно в этот день откроются предзаказы на гаджеты. В продажу смартфоны поступят 21 сентября.

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