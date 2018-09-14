Стало известно, когда Huawei выпустит смартфон с гибким экраном

Исполнительный директор Huawei Ричард Ю заявил, что компания работает над революционной технологией гибкого смартфона и представит его уже в следующем году.

Он также отметил, что этот уникальный смартфон пользователям "не придется ждать целый год". Поэтому вероятно, его представят в начале 2019 года.

"Почему вы все еще используете компьютер? Возможно, потому, что дисплей смартфона слишком мал для вас. Мы это изменим. Понятно, что дисплей можно будет складывать", – заявил Ричард Ю.

Как видим, Huawei очень стремится представить гибкий смартфон раньше конкурентов. Сейчас над этой технологией активно работают в Samsung. В компании также обещают показать уникальную новинку в следующем году.

По слухам, гибкий смартфон Samsung Galaxy X покажут на конференции CES 2019 в Лас-Вегасе в январе. Согласно утечкам, новинка будет состоять из двух 4,5-дюймовых Super AMOLED-экранов, которые пользователи смогут складывать вместе и образовывать целостный дисплей с диагональю 7,3 дюйма.