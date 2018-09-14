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Новинки от Apple протестировали на производительность

Смотрите фото (3)
iPhone Xs и iPhone Xs Max
21:41 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: itechua.com

Новости технологии: Смартфоны iPhone Xr и iPhone Xs Max протестировали в популярном бенчмарке GeekBench.

Во время презентации Apple 2018, которая состоялась 12 сентября, компания представила три новых смартфона iPhone Xs, iPhone Xr и iPhone Xs Max. Все работают на процессоре А12 (на 30% быстрее предшественника, которым оснащен iPhone X).

В компании акцентировали на мощной начинке новинок, а, соответственно, и высокой производительности iPhone. Так многие сомневались в этой информации, опасаясь, что это лишь маркетинговый ход.

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Поэтому новинки протестировали в популярном бенчмарке GeekBench. И результаты поразили.

Так, смартфон iPhone Xr набрал в GeekBench в однопоточном режиме 4754 баллов, а в многопоточном 9367 баллы. В однопоточном режиме производительность iPhone Xr оказалась значительно выше, чем у iPhone X, который набрал 4208 баллы.

При этом производительность ядра в iPhone Xr почти на 20% больше, чем в iPhone X с Apple A11 Bionic. Правда в многопоточном режиме iPhone Xr уступил iPhone X, последний набрал здесь 10116 баллы.

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Показатели iPhone Xs Max в GeekBench составляли 4813/10266 балла. Производительность смартфона в однопоточном режиме тоже превышает показатели iPhone X.

Цифры iPhone Xs Max в многопоточном режиме можно объяснить большим 6,5-дюймовым дисплеем. Хотя в целом смартфон обходит iPhone X в этом показателе.

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Все по теме:

Новости технологии, Apple, Geekbench, iPhone Xr, iPhone Xs Max, Бенчмарк, Презентация Apple 2018, Смартфон.
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