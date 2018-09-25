Компания Apple получила новое приложение для распознавания музыки

Компания Apple приобрела приложение для распознавания музыки Shazam.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Apple сегодня объявила о завершении приобретения Shazam, одного из самых популярных и высоко оцененных музыкальных приложений в мире, которое используется сотнями миллионов людей", - говорится в сообщении.

Вскоре приложение станет свободным от рекламы и получит больше бесплатного контента для всех пользователей. К слову, Shazam скачали уже более 1 миллиарда раз по всему миру, каждый день оно находит около 20 миллионов песен.