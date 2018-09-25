Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4529514-kompaniya-apple-poluchila-novoe-prilozhenie-dlya-raspoznavaniya-muzyiki.html
Компания Apple получила новое приложение для распознавания музыки
17:16 Сегодня Телеграф
Новости технологии: Apple завершила покупку мобильного приложения Shazam, которое определяет название музыкальных треков.
Компания Apple приобрела приложение для распознавания музыки Shazam.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Apple сегодня объявила о завершении приобретения Shazam, одного из самых популярных и высоко оцененных музыкальных приложений в мире, которое используется сотнями миллионов людей", - говорится в сообщении.
Вскоре приложение станет свободным от рекламы и получит больше бесплатного контента для всех пользователей. К слову, Shazam скачали уже более 1 миллиарда раз по всему миру, каждый день оно находит около 20 миллионов песен.
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