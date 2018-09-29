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Cooler Master представили многофункциональный геймерский коврик для мыши

Коврик
14:33 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

Новости технологии: MP860 RGB Gaming Mousepad имеет подсветку RGB, которую можно отрегулировать в соответствии с потребностями пользователя.

Верхняя сторона коврика покрыта тканью с низкими сцепными свойствами, а нижняя – изготовлена из анодированного алюминия. Подсветку разместили по периметру, ее обеспечивают 19 светодиодов, которые питаются от порта USB.

Пользователь может самостоятельно настраивать цвет и варианты свечения, а также синхронизировать подсветку с подсветкой другой периферии, подключаемой к компьютеру. Габариты коврика составляют 360 х 260 х 6-10 мм. MP860 RGB Gaming Mousepad стоит около 100 долларов (2 800 гривен).

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Новости технологии, Геймерский коврик, Коврик, Коврик для мыши, Компьютерный коврик, Технологии.
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