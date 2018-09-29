Cooler Master представили многофункциональный геймерский коврик для мыши

Верхняя сторона коврика покрыта тканью с низкими сцепными свойствами, а нижняя – изготовлена из анодированного алюминия. Подсветку разместили по периметру, ее обеспечивают 19 светодиодов, которые питаются от порта USB.

Пользователь может самостоятельно настраивать цвет и варианты свечения, а также синхронизировать подсветку с подсветкой другой периферии, подключаемой к компьютеру. Габариты коврика составляют 360 х 260 х 6-10 мм. MP860 RGB Gaming Mousepad стоит около 100 долларов (2 800 гривен).