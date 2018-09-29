Xiaomi представила недорогие чемоданы

Чемоданы изготовлены из поликарбоната, устойчивого к царапинам, производства немецкой компании Bayer Markrolon. Mi Luggage также получили замки, которые были одобрены Администрацией транспортной безопасности США. Колеса имеют амортизацию и устойчивы к износу. Оба чемоданы получили 4-ступенчатую ручку, которую можно регулировать.

Модель на 20 дюймов можно купить в синем, сером и красном цветах. Она стоит 2 999 рупий (41 доллар или 1170 гривен). При этом вариант Mi Luggage размером 24 дюйма поступит в продажу в синем и сером цветах. Его стоимость составляет 4 299 рупий (это 59 доллары 1700 гривен).