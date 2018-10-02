Как изменится Google: 6 главных нововведений

Если вы еще не привыкли к новому интерфейсу GMail, то крепитесь. К своему 20-летию Google решил обновить поисковик. Все нововведения Google позаимствовал у соцсетей: выдача материалов на основе предпочтений пользователя, "сториз", как в Instagram, и коллекции, как в Pinterest.

Компания представила 6 основных нововведений:

1. Карточки активности

Эти карточки будут появляться вверху страницы и выдавать ссылки, похожие на результаты предыдущих поисковых запросов.

Планируется, что они смогут помочь пользователям, которым приходится совершать одни и те же или похожие поисковые запросы. Например, при поиске авиабилетов.

Теперь, когда пользователь будет вводить запрос, который он уже вводил ранее, то похожие ссылки, которые он открывал, и запросы, которые совершал, будут открываться сверху, и ему не придется повторять одно и то же действие несколько раз.

2. Коллекции Google

Карточки активности можно будет собирать в коллекцию. А Google, в свою очередь, будет рекомендовать к ним "статьи по теме". Так, например, если Google знает, что пользователь собирается полететь в Порту, то предложит ему статью о лучших ресторанах этого города.

Пользователь сможет выбирать, какие статьи он хочет видеть чаще, а какие реже. В целом, функция будет работать как картинки в Pinterest. Такие же нововведения ожидают и Google Feed, которую переименуют в Discover.

3. Google Stories

Поиск по видео будет напоминать Stories в Instagram. Искусственный интеллект, который Google теперь внедрил практически везде, в ответ на запрос будет демонстрировать самые важные фрагменты из видеозаписей.

4. Улучшенный поиск по изображениям

В поиск по картинкам также добавили искусственный интеллект. В компании пообещали, что это повысит релевантность ответов в разы.

Кроме того под картинками в выдаче сразу будет название сайта и заголовок страницы, на которой найдена картинка. В компании считают, что это также должно упростить поиск.

Еще в поисковик внедрят функцию из приложения Google Lens, которое умеет находить отдельные объекты с фото.

Так, например, вы сможете выделить на фото телевизор и найти похожий или такой же телевизор. Предполагается, что со временем эта функция будет работать с людьми и животными.

5. Помощь в случае бедствий

Чтобы пользователи не тратили время и не гуглили "что делать в экстренной ситуации", Google добавил функцию предупреждения о надвигающихся катастрофах и рекомендаций связанных с ними.

Первыми этим нововведением смогут познакомиться жители Индии, которых будут предупреждать таким образом о наводнениях.

6. Помощь с карьерой

Для тех, кто ищет работу, Google будет показывать список подходящих вакансий и предлагать курсы повышения квалификации в зависимости от интересов.

Первыми с этой функцией смогут ознакомиться жители Вирджинии.

Кроме того к 20-летию компания запустила сайт со случайными фактами о поиске в интернете. Так, например, песню We are young чаще всего искали в 2012 году, а 2007, 2010 и 2014 были наиболее популярными для поисков чая.