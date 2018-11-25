Эксперт назвал лучшие смартфоны 2018 года

Новости технологии: Среди лучших смартфонов оказались модели стоимостью меньше 1000 долларов.

Аналитик Business Insider Дэйв Смит проверил рынок мобильных устройств и составил свое видение лучших смартфонов уходящего года. Дэйв заявил, что в 2018 году производители пробили верхнюю планку цены смартфонов в 1000 долларов, что плохо отразилось на их привлекательности, поэтому он составил рейтинг лучших мобильных аппаратов, которые оправдывают свою цену.

На пятом месте рейтинга оказался недорогой смартфон Motorola Moto G6. Это самый дешевый аппарат в списке лучших, причем относится он далеко не к топовому уровню, ведь стоит всего за 250 долларов – эту сумму смартфон окупает полностью: 5,7-дюймовый экран и великолепная камера за свои деньги.

Четвертое место аналитик присудил подзабытому LG G7 ThinQ. По мнению Дэйва Смита, смартфон обладает превосходной камерой с широкими углами обзора, современным производительным процессором и беспроводной зарядкой в комплекте. Кроме того, LG G7 похож на iPhone X, а стоит при этом дешевле почти на треть – зачем платить больше?

Третья позиция рейтинга колумниста Business Insider была отдана Samsung Galaxy S9. Флагман Samsung обладает превосходным дисплеем, узнаваемой внешностью и потрясающей камерой. Не менее важно, что смартфон обладает встроенным датчиком сердечного ритма и заботится о здоровье владельца.

На втором месте расположился Samsung Galaxy Note 9, которому не удалось стать лидером только из-за крайне высокой цены. Смит отметил выдающиеся возможности фаблета в области создания и потребления контента, лучший на рынке экран и сохранившийся разъем 3,5 мм, который сегодня все сложнее встретить в смартфонах.

Лидером рейтинга стал вовсе не iPhone XS, как многие могли бы ожидать – он неоправданно дорогой. Первое место было заслужено отдано OnePlus 6. Всего за 580 долларов потребитель получает топовое "железо", отличную камеру, быструю зарядку и удобнейшую оболочку с обширными возможностями для кастомизации. "Найти что-то лучшее за эти деньги вам гарантированно не удастся", – подвел итог Смит.