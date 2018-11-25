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Эксперты назвали самые распространенные причины неисправности смартфонов

Эксперты назвали самые распространенные причины неисправности смартфонов
21:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии: Компания SquareTrade провела исследование, чтобы узнать о наиболее частых поломках смартфонов.

Компания SquareTrade, которая занимается гарантийным обслуживанием и ремонтом электроники, опубликовала результаты исследования о наиболее частых поломках смартфонов в США. Отметим, что большинство устройств, попадающих в ремонт имеют проблемы с дисплеем.

В 66% случаев в ремонт сдают смартфоны, которые имеют проблемы с дисплеем. В частности, 29% приходится на разбитые экраны, а еще 27% в поцарапаны. Всего за год в США сломали около 50 миллионов дисплеев смартфонов. Каждый час в США ломается в среднем 5761 экран.

Следующей по частоте неисправностью стал "мертвый" аккумулятор (22%), еще по 16% приходится на проблемы с тачскрином и сколы на кромках или углах корпуса девайса.

Самой распространенной причиной неисправности устройства стало случайное падение смартфона на землю. К этой категории относятся 74% случаев ремонта. Затем идут выпадение смартфона из кармана (49%), падение в воду (39%), случайный сброса со стола или стойки (38%), падение в туалет (26%) и выпадение из сумки (22%).

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Исследование, Смартфон, Поломки, SquareTrade, причины неисправности.
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