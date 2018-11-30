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Google изменил дизайн своего онлайн-переводчика

Google изменил дизайн своего онлайн-переводчика
20:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости технологии: Онлайн-переводчик Google Translate сменил интерфейс.

Компания Google обновила дизайн своего онлайн-переводчика. Об этом сообщается в блоге компании. "Переводчик Google стал важным инструментом для общения на разных языках, и мы недавно переделали веб-страницу перевода, чтобы сделать ее проще в использовании", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что благодаря новому интерфейсу использование самого сервиса стало проще.

Общий макет, по-прежнему состоит из двух частей - в левой пользователь может вставить текст, который нужно перевести, в правой - показывается результат перевода.

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Google, Дизайн, Google Translate, Техно, онлайн-переводчик.
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