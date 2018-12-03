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Зонд InSight установил рекорд по выработке электроэнергии

Зонд InSight установил рекорд по выработке электроэнергии
19:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости технологии: Зонд InSight побил рекорд всех прежних аппаратов на Марсе по выработке электроэнергии за единицу времени.

Посадочный модуль InSight после приземления на Марсе расположен под небольшим углом - около 4 градусов. Об этом сообщили в блоге NASA, посвященном миссии. Инженеры ведомства успокоили общественность, заявив, что модуль без проблем способен работать даже при наклоне 15 градусов.

Современные солнечные панели InSight уже в первый сол на планете позволили ему побить рекорд всех прежних аппаратов на Марсе по выработке электроэнергии за единицу времени. Чистые панели зонда дают 600-700 Вт энергии в ясный день.

Зонд InSight прислал первый снимок с поверхности Марса

NASA традиционно ведет в соцсетях блоги миссий от первого лица. Например, в "Твиттере" может появиться пост от InSight такого содержания: "Лежу на солнышке, тепло и уютно".

Напомним, запуск 358-килограммового геофизического зонда состоялся 5 мая 2018 года при помощи ракеты Atlas V. Без учета стоимости ракеты и затрат европартнеров, стоимость миссии составляет около $500 млн.

Состоялась посадка зонда InSight на Марс (Видео)

26 ноября зонд приземлился на Марсе в вулканическом районе планеты - на нагорье Элизий, которое расположено около экватора, и раскрыл солнечные панели. "Трехногий" модуль навсегда останется в этом месте.

Оснащенный щупом, InSight пробурит грунт до глубины 6 м. За 728 земных дней миссии в NASA рассчитывают снять с аппарата около 29 Гб данных, которые могут пролить свет на эволюцию каменистых планет, включая Землю.

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Рекорд, НАСА, Космос, Марс, Зонд, InSight, зонд InSight, Посадка зонда InSight на Марс.
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