Зонд InSight установил рекорд по выработке электроэнергии

Новости технологии: Зонд InSight побил рекорд всех прежних аппаратов на Марсе по выработке электроэнергии за единицу времени.

Посадочный модуль InSight после приземления на Марсе расположен под небольшим углом - около 4 градусов. Об этом сообщили в блоге NASA, посвященном миссии. Инженеры ведомства успокоили общественность, заявив, что модуль без проблем способен работать даже при наклоне 15 градусов.

Современные солнечные панели InSight уже в первый сол на планете позволили ему побить рекорд всех прежних аппаратов на Марсе по выработке электроэнергии за единицу времени. Чистые панели зонда дают 600-700 Вт энергии в ясный день.

NASA традиционно ведет в соцсетях блоги миссий от первого лица. Например, в "Твиттере" может появиться пост от InSight такого содержания: "Лежу на солнышке, тепло и уютно".

Напомним, запуск 358-килограммового геофизического зонда состоялся 5 мая 2018 года при помощи ракеты Atlas V. Без учета стоимости ракеты и затрат европартнеров, стоимость миссии составляет около $500 млн.

26 ноября зонд приземлился на Марсе в вулканическом районе планеты - на нагорье Элизий, которое расположено около экватора, и раскрыл солнечные панели. "Трехногий" модуль навсегда останется в этом месте.

Оснащенный щупом, InSight пробурит грунт до глубины 6 м. За 728 земных дней миссии в NASA рассчитывают снять с аппарата около 29 Гб данных, которые могут пролить свет на эволюцию каменистых планет, включая Землю.