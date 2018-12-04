Microsoft готовит очень полезную функцию для Skype

Новости технологии: Корпорация Microsoft планирует запустить функцию субтитров в режиме реального времени в мессенджере Skype.

По убеждению разработчиков, люди, имеющие проблемы со слухом, смогут читать то, что произносит их собеседник в Skype. Система автоматически распознает слова и будет дешифровывать их в текст, прокручивая его.

Разработчики также планируют в будущих версиях программы добавить отдельное окно для этого.

Опцию можно будет установить по умолчанию в настройках или включить просто во время беседы. К тому же, Microsoft обещает, что функция заработает через несколько недель, а сами субтитры будут поддерживать более 20 языков.