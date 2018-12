Ракета Ariane-5 стартовала с космодрома Куру (Видео)

Ракета выведет на орбиту спутник GSAT-11 индийской организации космических исследований и спутник GEOKOMPSAT-2A Института аэрокосмических разработок Южной Кореи.

Благодаря этой миссии, посвященной космическим применениям в области телекоммуникаций, исследований погоды и климата, Arianespace в очередной раз способствует улучшению жизни на Земле, особенно в самых отдаленных и изолированных районах.

Чтобы расположить на 74 ° восточной долготы, GSAT-11's самый большой и самый тяжелый коммуникационный спутник ISRO когда-либо был сконфигурирован на своей структуре I-6K следующего поколения для предоставления услуг связи с геостационарной орбиты в диапазонах Ku- и Ka-диапазонов как в прямом, так и в обратном направлении ссылки. Предлагая покрытие с несколькими точками на материковой части Индии и близлежащих островах, GSAT-11 принесет значительные преимущества пользователям по сравнению с существующими спутниковыми системами INSAT / GSAT. Его срок службы составляет более 15 лет.

An #Ariane5 launch is a thing of beauty! Watch (and re-watch) today's liftoff with @ISRO’s GSAT-11 and GEO-KOMPSAT-2A for @kari2030, performed from the Spaceport in French Guiana. #VA246 pic.twitter.com/QGCFrKfcts

— Stéphane Israël (@arianespaceceo) 4 декабря 2018 г.