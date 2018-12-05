Ракета Ariane-5 стартовала с космодрома Куру (Видео)

Новости технологии: Ракета-носитель Ariane-5, на борту которой находятся два спутника, успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Ракета выведет на орбиту спутник GSAT-11 индийской организации космических исследований и спутник GEOKOMPSAT-2A Института аэрокосмических разработок Южной Кореи.

Благодаря этой миссии, посвященной космическим применениям в области телекоммуникаций, исследований погоды и климата, Arianespace в очередной раз способствует улучшению жизни на Земле, особенно в самых отдаленных и изолированных районах.

Чтобы расположить на 74 ° восточной долготы, GSAT-11's самый большой и самый тяжелый коммуникационный спутник ISRO когда-либо был сконфигурирован на своей структуре I-6K следующего поколения для предоставления услуг связи с геостационарной орбиты в диапазонах Ku- и Ka-диапазонов как в прямом, так и в обратном направлении ссылки. Предлагая покрытие с несколькими точками на материковой части Индии и близлежащих островах, GSAT-11 принесет значительные преимущества пользователям по сравнению с существующими спутниковыми системами INSAT / GSAT. Его срок службы составляет более 15 лет.

С момента запуска экспериментального спутника APPLE в Индии на Ariane Flight L03 в 1981 году Arianespace объединило 21 спутник и подписало 24 контракта на запуск с индийским космическим агентством. Он также выиграл почти 90% контрактов на запуск геостационарной орбиты, открытых для неиндийских ракетоносителей.

С двумя дополнительными спутниками, оставшимися в книге заказов Arianespace, запуск GSAT-11 станет еще одной яркой демонстрацией сильной связи, объединяющей Европу и Индию в области космического сотрудничества.