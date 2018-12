Huawei показала новый смартфон Honor View 20 на закрытой презентации

Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei провела закрытую презентацию, в рамках которой представила новый смартфон Honor View20. Интересным преимуществом этого устройства является 48-мегапиксельная основная камера.

Еще один момент, привлекающий внимание, – это дизайн. Смартфон не получил рамок или выреза для фронтальной камеры. Вместо этого мы видим 4,5-миллиметровое отверстие для фронтальной камеры.

The Honor View20’s camera has a diameter of just 4.5mm. Insane. Is this the end of the dreaded notch? pic.twitter.com/U4ECoODlpK

— Matthew Hughes (@matthewhughes) 10 декабря 2018 г.