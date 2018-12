В Китае запретят импорт старых моделей iPhone

Новости технологии: Китайский суд запретил импорт старых iPhone.

Производитель чипов Qualcomm в понедельник, 10 декабря, добился в китайском суде предварительного запрета на импорт и продажу ряда старых моделей iPhone из-за нарушений патентов.

Речь идет о семи моделях — iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X — со старой версией iOS.

Еще в прошлом году Qualcomm подала жалобу в Федеральную комиссию по международной торговле США, заявив, что Apple незаконно использует шесть запатентованных ею технологий. В октябре прошлого года Qualcomm также потребовала от китайских властей запретить продажу некоторых моделей iPhone.

Решение о запрете принял суд города Фучжоу (провинция Фуцзянь). Суд пришел к выводу, что Apple нарушила два патента Qualcomm на ПО, касающихся изменения размера фотографий и управления приложениями на сенсорном экране.

