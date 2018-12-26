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Заключен новый контракт на запуск ракеты "Союз"

Заключен новый контракт на запуск ракеты &quot;Союз&quot;
09:42 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Директор компании "Главкосмос пусковые услуги" по продажам Евгений Солодовников сообщил о заключении контракта на третий коммерческий пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а".

Подробности раскроют в начале 2019-го, но уже известно, что "Союз-2.1в" недоступен для коммерческих запусков.

Акционерное общество "Главкосмос пусковые услуги" — совместное предприятие дочерней компании "Роскосмос" и ООО "Международная космическая компания "Космотрас" — заключило контракт на третий коммерческий пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а". Об этом сообщает директор по продажам Евгения Солодовникова. 

До этого компания подписала два контракта на запуск южнокорейских спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) CAS500-1 и CAS500-2 на ракете-носителе "Союз-2.1а". Их пуск отложен на конец апреля и конец июля 2020 года. Сейчас Солодовников рассказал о третьем контракте, но подробностей раскрывать не стал. 

"Мы подписали контракт на третий запуск. Других подробностей пока озвучить не могу. Информацию обнародуем в начале следующего года", — сказал он. 

На сайте АО "Главкосмос пусковые услуги" говорится, что "Союз-2" обладает всеми преимуществами своего предшественника, а также современными техническими решениями. Компания предлагает два типа ракетоносителей для коммерческих запусков — "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б".

Евгений Солодовников добавил, что носитель легкого класса "Союз-2.1в" пока не доступен для коммерческого использования: "Она [ракета] используется в настоящее время военным ведомством. Мы ее на рынке в настоящее время не предлагаем". 

Недавно сообщалось, что последний испытательный пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк состоится в следующем году. Эта ракета подходит для выведения аппаратов на круговые орбиты высотой до полутора тысяч километров, а также для отправки на солнечно-синхронные орбиты высотой до 850 километров. 

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Напомним, 11 октября произошла авария носителя "Союз-ФГ". Причиной, по решению комиссии, стал удар одного из боковых блоков первой ступени во вторую при их разделении. Благодаря системе аварийного спасения космонавты Ник Хейг и Алексей Овчинин не пострадали. 

Ранее сотрудники NASA сообщили о том, что в агентстве намерены продолжить отправку астронавтов к МКС на "Союзах" после 2019 года, несмотря на создание собственных пилотируемых космических аппаратов. 

Недавно Европейское космическое агентство (ЕКА) сделало подарок всем любителям космоса и опубликовало снимки заснеженного кратера Королёва, которые станция Mars Express сделала в апреле этого года.

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Все по теме:

Роскосмос, Союз-2.1а, Ракета-носитель Союз-2.1а, Космотрас, Союз-2.1в.
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