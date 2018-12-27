Опубликовано видео запуска ракеты "Авангард" (Видео)

Новости технологии: Пуск осуществил боевой расчет соединения РВСН.

Российское Минобороны поделилось кадрами старта ракеты комплекса "Авангард", ставшего развитием проекта "Ярс".

Запуск ракеты произвели с полигона Кура в Камчатском крае. На видео можно рассмотреть подготовку к запуску, открытие защитного устройства и непосредственно пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Владимир Путин поздравил создателей комплекса, а также всех участников испытаний с успешно выполненной работой.

В открытых источниках "Авангард" упоминают в качестве комплекса стратегического назначения, представляющего собой дальнейшее развитие проекта "Ярс".

Отличительной особенностью новой системы стали управляемые боевые блоки, повышающие шансы на прорыв противоракетной обороны.

Согласно данным, ракета комплекса способна поражать цели, находящиеся на дальности до шести тысяч километров. "Авангард" рассматривают в качестве замены РТ-2ПМ "Тополь". Напомним, весной 2018 года стало известно о запуске комплекса "Авангард" в серийное производство.