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Появились новые подробности о смартфоне Samsung Galaxy M20

Появились новые подробности о смартфоне Samsung Galaxy M20
10:31 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Твиттер

Новости технологии: Цена нового смартфоны Samsung Galaxy M20 примерно $250-300.

В Сети появились новые подробности о смартфоне Samsung Galaxy M20 – одном из первых представителей новой бюджетной линейки. Впрочем, насколько бюджетным окажется именно M20 – большой вопрос. По данным одного из источников, его цена составит $250-300. В таком случае аппарату будет сложно конкурировать с тем же Xiaomi Pocophone F1, построенном на SoC Snapdragon 845.

Консервативный прогноз приписывает Galaxy M20 однокристальную платформу Samsung Exynos 7885 – с ней модель уже засветилась в бенчмарке Geekbench. Но не исключено применение и боле свежей SoC Exynos 7904.

Galaxy M20, обозначенный каталожным номером SM-M205F, уже засветился на сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC), благодаря чему стал известен размер диагонали экрана – 6,13 дюйма. Также известны габариты модели – 156,4 x 74,5 x 8,8 мм. FCC отмечает использование с смартфоне аккумуляторной батареи EB-BG580ABN. Судя по маркировке, ее емкость и правда составляет 5000 мА·ч.

Из других характеристик Galaxy M20 можно отметить двухдиапазонный адаптер Wi-Fi, фронтальную камеру разрешением 8 Мп и сдвоенную основную камеру с датчиками разрешением 5 и 13 Мп, 3 ГБ оперативной и 32-64 ГБ встроенной флэш-памяти и ОС Android 8.1 Oreo.

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Samsung, Смартфоны, Телефоны, Samsung Galaxy M20, Подробности о Samsung Galaxy M20.
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