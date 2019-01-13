В сети появилась любопытная информация о новых моделях iPhone

Новости технологии: СМИ узнали об экранах и камерах новых iPhone.

Осенью 2019 года компания Apple собирается выпустить три новых модели iPhone.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Один из смартфонов станет прямым преемником бюджетного iPhone XR, выпущенного в прошлом году, продажи которого не оправдали ожидания компании.

Наиболее дорогая версия iPhone будет оборудована тремя задними камерами, две другие модели получат по две камеры.

Известно также, что два новых смартфона получат OLED-экраны, а еще один — LCD-дисплей. По предварительным данным, Apple полностью откажется от LCD уже в 2020 году.

У более дорогостоящих дисплеев с технологией органических светодиодов (OLED) контрастность выше, чем у более дешевых жидкокристаллических экранов.

Новые модели iPhone еще находятся на стадии испытаний, после которых начнется утверждение дизайна гаджетов. Это означает, что даже руководство Apple пока еще не знает, как именно будут выглядеть новые айфоны.

О вероятной тройной камере у так называемого iPhone XI уже сообщалось ранее - в СМИ появились рендеры якобы нового смартфона от Apple.

Компания Apple пока что не комментирует утечки.