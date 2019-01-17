В Сети появились первые "живые" фото Samsung Galaxy S10 Plus

Новости технологии: Гаджет, судя по снимку, получил тройную основную камеру. Она будет лишь у модификации флагмана Plus.

Презентацию флагманских смартфонов Samsung запланировали на следующий месяц и в сети начало появляться все больше информации о новинках.

В правом верхнем углу дисплея с тонкими рамками разместился овальный вырез для двойной селфи-камеры. Рассмотреть физические элементы управления устройства невозможно.

По имеющейся информации, новинка получит процессор Exynos 9810 или Snapdragon 855 (в зависимости от региона продаж) и 6/8 ГБ оперативной памяти. Размер встроенного хранилища составит 128/256/512 ГБ в различных конфигурациях. Основная камера будет состоять из трех сенсоров на 16, 12 и 13 мегапикселей. Емкость аккумулятора примерно составит 4 000 миллиампер часов.

Напомним, В семейство Galaxy S10, как ожидается, войдут собственно модель Galaxy S10, а также версии Galaxy S10 Plus и Galaxy S10 Lite. Позднее ожидается появление модификации с поддержкой мобильной связи пятого поколения 5G.