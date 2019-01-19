Sony PlayStation 4 скоро упадет в цене

Новости технологии: Нынешнее поколение игровых консолей вышло на рынок в конце 2013 года, а с тех самых пор прошло уже более пяти лет.

За это время для одной только Sony PlayStation 4 выпустили около одной тысячи видеоигр, среди которых наберется несколько десятков действительно качественных и отличных во всех отношениях эксклюзивов. Более того, японская корпорация в 2016 году обновила свою консоль, сделав ее доступной только в версиях Slim и Pro. Если последняя предлагает улучшенное графическое оформление, то первая может похвастаться доработанным охлаждением и более компактными габаритами.

В настоящее время купить Sony PlayStation 4 можно по довольно привлекательной цене, потому как стоит она примерно $300. На фоне современных игровых компьютеров это скромная сумма денег, отдав которую можно получить универсальное игровое устройство для домашнего стационарного использования. Тем не менее, сейчас данную консоль лучше не покупать, потому что уже скоро она сокрушительно подешевеет почти в два раза, а сообщил об этом отраслевой аналитик Майкл Пактер.

По его словам, ради сохранения спроса на консоли нынешнего поколения Sony и Microsoft значительно снизят их стоимость, чтобы таким образом обеспечить хорошие продажи на уровне прошлых лет. Сообщается, что после мощного снижения цены купить Xbox One можно будет за $199, тогда как ценник на PlayStation 4 окажется на уровне $249. Такая стоимость новинок гарантированно сделает их самыми настоящими хитами, на что и рассчитывают производители перед выпуском на рынок нового поколения.

Нельзя не заметить, что аналитик Майкл Пактер уже не один раз за свою карьеру делал верные и точные прогнозы в игровой индустрии, а ошибается он крайне редко. Это означает, что в ближайшее время Sony PlayStation 4, скорее всего, на самом деле станет вдвое дешевле, чем в настоящее время. В первую очередь она станет дешtвле в США, Европе и Японии, а затем и в других странах мира. Остается верить, что эксперт прав в своих прогнозах. Если снижение и случится, то уже в мае-июне.