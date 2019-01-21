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Топливо будущего: как прошел полет пассажирского самолета, использовавшего биотопливо из растений

Топливо будущего: как прошел полет пассажирского самолета, использовавшего биотопливо из растений
20:03 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: из открытых источников

Новости технологии: Авиакомпания Etihad Airways осуществила первый в истории коммерческий рейс с использованием биотоплива, изготовленного из солероса (растения, которые могут расти в прибрежной морской полосе с высокой концентрацией соли в почве).

Самолет на биотопливе был оснащен двигателями нового поколения General Electric 1B, а его баки для горючего были заполнены смесью обычного топлива и биотоплива из солероса в пропорции 50 на 50. Сотрудник Халифского университета науки и технологий Ариф Султан аль-Хаммади (Arif Sultan Al Hammadi) отметил, что подобная разработка "знаменует собой новое начало" в использовании чистой энергии для авиаперелетов.

Биотопливо для этого самолета создавалось компанией ISEAS (Integrated Seawater Energy and Agriculture System) в Масдаре, Абу-Даби. Полет признали успешным, а заправка смесью керосина и биотоплива в пути не понадобилась. ISEAS, финансированием которого занимаются такие компании, как Boeing, Etihad Airways, Honeywell UOP и General Electric, начала свою работу в марте 2016 года.

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Процесс создания биотоплива проходит несколько ступеней. Сначала с помощью специальных труб в резервуары с мальками рыб и планктоном заливают морскую или океанскую воду, где она приобретает нужные характеристики. После этого вода проходит специальную обработку, затем перекачивается на подготовленные плантации с растениями, устойчивыми к соли, включая солерос, который применялся в знаковом перелете. После всех процедур продукты этого процесса, среди которых — ил, останки растений и перегной, превращаются в биотопливо, а использованная вода очищается и возвращается в океан. Примечательно, что все приборы ISEAS работают на солнечных батареях.

Процесс создания биотоплива SEAS

"Полет Etihad доказывает, что ISEAS меняет правила игры, которые могут принести существенную пользу воздушному транспорту и человечеству в целом. Разрабатываемые технологии демонстрируют значительные перспективы превращения прибрежных пустынь в продуктивные сельскохозяйственные угодья, обеспечивающие продовольственную безопасность и чистое небо", — утверждает вице-президент Boeing International Шон Швинн (Sean Schwinn).

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Между тем это не первый случай, когда в авиации в качестве топлива применяются растения. Во время испытательного полета в 2008 году Air New Zealand использовала смесь биотоплива, полученного из ятрофа, и традиционного топлива в той же пропорции. Boeing 747-400 продержался в воздухе пару часов.

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Самолет, Boeing 787, Биотопливо, Etihad Airways, Топливо из растений.
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