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Камеру спрячем: стала известна дата презентации необычного смартфона Vivo

Камеру спрячем: стала известна дата презентации необычного смартфона Vivo
18:59 Сегодня Телеграф techno.nv.ua Фото: itechua.com

Новости технологии: Китайская компания Vivo подтвердила, что выпустит свой смартфон Vivo V15 Pro 20 февраля в Индии.

Необычным этот гаджет делает то, что фронтальная селфи-камера у него будет выдвигаться из корпуса.

Это будет второе устройство компании, оснащенное всплывающей селфи-камерой и полноэкранным дисплеем. Кроме того, компания упомянула в своем объявлении, что V15 Pro будет оснащен 32-мегапиксельной селфи-камерой. Напомним, что первым смартфоном, оснащенным всплывающим модулем фронтальной камеры, был Vivo Nex.

Vivo не анонсировала спецификации сенсора 32-мегапиксельной камеры, который будет использоваться в грядущем V15 Pro. Тем не менее, различные сообщения указывают на то, что это может быть недавно выпущенный датчик изображения Samsung GD1 32MP. Этот датчик небольшой, энергоэффективный и поставляется с поддержкой HDR и электронной стабилизации изображения (EIS).

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Смартфону приписывают 6,39-дюймовый экран FullHD+, тройную основную камеру (48 + 8 + 5 мп), 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, процессор Qualcomm Snapdragon 675 и батарею на 3700 мАч.

В недавнем интервью местным СМИ один из руководителей Vivo сказал, что в будущем Vivo V15 Pro будет стоить в стране от 20 000 до 30 000 рупий. Это означает, что на международном рынке цена гаджета должна составлять около $400.

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Смартфон, Технологии, Vivo, Vivo V15 Pro.
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