Новый космический телескоп отправится в прошлое Вселенной

Новости технологии: В 2023 году на орбиту отправится зонд SPHEREx для изучения эпохи появления первых звезд и галактик.

Американское космическое агентство определилось с выбором следующей миссии в рамках реализации программы астрофизических исследований (Astrophysics Explorers Program). Ею станет проект SPHEREx, на который выделено 242 миллиона долларов (без учета стоимости запуска). По сообщению NASA, в полет аппарат отправится в 2023 году.

Каждые шесть месяцев в течение двух лет запланированной научной работы SPHEREx будет проводить обзор неба, картографируя далекие галактики с огромным разрешением, на 96 длинах волн в оптическом и ближнем ИК-диапазонах. По оценкам ученых, обзор охватит порядка 100 миллионов звезд Млечного пути — здесь его целью станут скопления воды и органических молекул в "звездных колыбелях", где идет активное образование новых светил.

Однако главное внимание SPHEREx должно быть направлено на далекие галактики; ожидается, что он сможет рассмотреть более 300 миллионов таких объектов на расстоянии свыше 10 миллиардов световых лет. Предполагается, что эти наблюдения позволят лучше понять механизмы реионизации — все, что происходило между 550 и 800 миллионами лет после Большого взрыва, когда быстро расширившаяся Вселенная стала остывать, а в ней появлялись самые первые звезды и галактики.

"Миссия создаст беспрецедентную галактическую карту следов, сохранившихся от первых моментов истории Вселенной, — говорит один из руководителей NASA, швейцарско-американский астрофизик Томас Цурбюхен (Thomas Zurbuchen). — А у нас появятся новые данные для ответа на один из самых главных вопросов сегодняшней науки: как менее чем за наносекунду после Большого взрыва Вселенная расширилась так быстро?".

Прием заявок на реализацию проектов для Astrophysics Explorers Program начался в сентябре 2016 года, девять из них были отобраны для детального изучения. Ключевым разработчиком проекта SPHEREx выступил Калифорнийский технологический институт; научное оборудование для аппарата, а также его эксплуатацию возьмет на себя Лаборатория реактивного движения (JPL) NASA. Сам зонд будет произведен в Ball Aerospace.