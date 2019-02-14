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Стартап Elroy Air: беспилотник, который может перевозить до 220 кг груза (Видео)

Стартап Elroy Air: беспилотник, который может перевозить до 220 кг груза (Видео)
21:16 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: из открытых источников

Новости технологии: В сфере доставки грузов все большее развитие получают беспилотные дроны-доставщики.

Подавляющее большинство из них небольшого размера, они предназначены для негабаритных посылок. Стартап Elroy Air, базирующийся в Сан-Франциско, намерен совершить мини-революцию в этой области: для этого компания ведет работу над гигантским беспилотником под названием Chaparral. Сверхмощный дрон сможет перевозить 500 фунтов (220 килограммов) груза на 300 миль (480 километров). Идея стартапа в том, чтобы заменить автомобильные маршруты, которые трудно преодолеть по суше, а генеральный директор Elroy Air Дэвид Меррилл (David Merrill) заявил Forbes, что в компании хотят стать "небесным пикапом".

Шесть двигателей, установленных на Chaparral, позволяют грузовому дрону взлетать и приземляться в вертикальном положении, а еще один ротор, прикрепленный к хвостовой части, позволяет ему развивать высокую скорость. Поскольку это поможет отказаться от необходимости взлетно-посадочной полосы, аэропорт не нужен. Согласно официальному сайту Elroy, благодаря "гибридной электрической силовой установке", дрону не потребуется даже электрическая зарядная станция. Аппарат будет питаться от батареи, установленной возле носа катамараноподобного дрона.

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Вместо того чтобы перевозить груз внутри специального отсека, Chaparral сможет собирать грузовые контейнеры, обеспечивая эффективную погрузку и разгрузку, пока дрон находится в воздухе. Это, по-видимому, и стало ключевым фактором для инвесторов: представители компании заявляют, что за начальный этап им удалось привлечь 9,2 миллиона долларов.

Использование грузового беспилотника не ограничивается простыми маршрутами доставки: Chaparral может быть использован для реагирования на стихийные бедствия и климатические катастрофы, для оказания оперативной помощи во время дальних военных миссий и транспортировки гуманитарных грузов, таких как еда, вода и донорская кровь. Однако коммерческие заказы все равно остаются приоритетом компании: одежда, книги, гаджеты — что угодно. А вот из-за своих размеров Chaparral для приземления понадобится зона посадки размером в шесть парковочных мест.

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Несмотря на огромные преимущества, стартапу еще есть что доказывать инвесторам. Elroy Air надеется начать тесты уже в этом году, но концепция, вероятно, займет несколько лет разработок, прежде чем беспилотник сможет выйти на коммерческий рынок. Стартап также рискует столкнуться с острой конкуренцией других компаний, прежде всего с Boeing, разрабатывающими свою собственную — и поразительно похожую — технологию грузовых дронов.

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Видео, Сан-Франциско, Elroy Air, Chaparral, Беспилотный грузовой дрон.
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