В Instagram появятся стикеры для пожертвований

В Instagram Stories тестируют новый стикер, с помощью которого можно будет перечислять деньги на благотворительность. Специальные наклейки будут отображать названия фондов, которые собирают пожертвования.

Исследователь приложений Джейн Маньчун Вонг опубликовала в своем Twitter-аккаунте изображение меню стикеров для "Истории" Instagram, в котором видно новый стикер "donation", созданный для сбора пожертвований. Эта функция похожа на ту, которая уже есть в социальной сети Facebook — инструмент сбора средств и пожертвований для благотворительных или личных целей. В Instagram пользователи смогут искать в списке некоммерческие организации, чтобы выбирать на них ссылку в стикере.

Instagram is working on "Donation" sticker

It lets users to start fundraisers for their favorite non-profits pic.twitter.com/hrhjkpPNpM

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) 18 февраля 2019 г.