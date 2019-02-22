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В Instagram появятся стикеры для пожертвований

В Instagram появятся стикеры для пожертвований
11:41 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости технологии: Специальные наклейки будут отображать названия фондов, которые собирают пожертвования.

В Instagram Stories тестируют новый стикер, с помощью которого можно будет перечислять деньги на благотворительность. Специальные наклейки будут отображать названия фондов, которые собирают пожертвования.

Исследователь приложений Джейн Маньчун Вонг опубликовала в своем Twitter-аккаунте изображение меню стикеров для "Истории" Instagram, в котором видно новый стикер "donation", созданный для сбора пожертвований. Эта функция похожа на ту, которая уже есть в социальной сети Facebook — инструмент сбора средств и пожертвований для благотворительных или личных целей. В Instagram пользователи смогут искать в списке некоммерческие организации, чтобы выбирать на них ссылку в стикере. 

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Как обычно, тестирование новых функций в Facebook и Instagram проходят регулярно, и не все из них приживаются на платформах. Поэтому, если вы заинтересованы в использовании Instagram Stories в качестве способа сбора пожертвований, на данный момент вам придется придерживаться классической "ссылки в профиль", чтобы люди могли присылать вам деньги.

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Все по теме:

Социальные сети, Instagram, Соцсеть, Стикер, Instagram Stories, Новые стикеры, Стикеры для пожертвований.
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