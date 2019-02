Boeing анонсировал беспилотный истребитель для войн будущего

Американская корпорация показала, как будет выглядеть война в небе будущего с использованием беспилотников.

Прототип боевого истребителя будущего представляет собой сверхзвуковой беспилотник, разработанный специально для поддержки истребителей-бомбардировщиков F/A-18E/F Super Hornet во время боевых заданий, защищая его от возможного удара.

Проект истребителя будущего был разработан Boeing Australia, и является крупнейшей инвестицией компании в новую программу беспилотных летательных аппаратов за пределами США. Длина Boeing Airpower Teaming System составляет 11,5 метров, а при полных баках истребитель способен преодолеть 3700 километров. Авиакомпания заявила, что их детище может быть оснащено бортовыми датчиками для наблюдательных и разведывательных миссий, а также для радиоэлектронной борьбы.

Revealed! Our new smart, reconfigurable unmanned system teams with other aircraft to protect & project air power. The Boeing Airpower Teaming System - Australian investment & innovation at work! #TheFutureIsBuiltHere #AirpowerTeaming #ausdef

— Boeing Australia (@BoeingAustralia) 26 февраля 2019 г.