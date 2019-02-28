Boeing анонсировал беспилотный истребитель для войн будущего

Новости технологии: Крупнейший производитель авиационной, космической и военной техники Boeing представил новейший самолет – Boeing Airpower Teaming System.

Американская корпорация показала, как будет выглядеть война в небе будущего с использованием беспилотников.

Прототип боевого истребителя будущего представляет собой сверхзвуковой беспилотник, разработанный специально для поддержки истребителей-бомбардировщиков F/A-18E/F Super Hornet во время боевых заданий, защищая его от возможного удара.

Проект истребителя будущего был разработан Boeing Australia, и является крупнейшей инвестицией компании в новую программу беспилотных летательных аппаратов за пределами США. Длина Boeing Airpower Teaming System составляет 11,5 метров, а при полных баках истребитель способен преодолеть 3700 километров. Авиакомпания заявила, что их детище может быть оснащено бортовыми датчиками для наблюдательных и разведывательных миссий, а также для радиоэлектронной борьбы.

Revealed! Our new smart, reconfigurable unmanned system teams with other aircraft to protect & project air power. The Boeing Airpower Teaming System - Australian investment & innovation at work! #TheFutureIsBuiltHere #AirpowerTeaming #ausdef

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Кристин Робертсон, вице-президент и генеральный директор Boeing, заявила, что многие авиакомпании в будущем будут производить подобные автономные истребители поддержки, поскольку они "усиливают боевую мощь и обеспечивают надежное прикрытие боевой авиации".

Беспилотные летательные аппараты обладают рядом преимуществ по сравнению с пилотируемыми истребителями. К примеру, живые пилоты могут подвергаться воздействию лишь ограниченной силы перегрузок (не более 30 g), летать в течение небольшого количества часов и склонны к ошибкам из-за усталости. Автономная авиация не ограничена такими человеческими факторами.

Первый испытательный полет Boeing Airpower Teaming System запланирован на 2020 год. Перспективная разработка наверняка заинтересует военных США, учитывая, что сами они активно ведут работы в этом направлении.