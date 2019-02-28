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Четверг, 28.02.2019
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На MWC презентовали робота, который способен вдевать нитку в иголку (Видео)

На MWC презентовали робота, который способен вдевать нитку в иголку (Видео)
22:20 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: На этой неделе многие мировые лидеры в области технологий собрались в Барселоне на Mobile World Congress 2019 (MWC).

На мероприятии свои новинки презентовали LG, Sony и ZTE, а Huawei продемонстрировал свой первый телефон со складывающимся экраном. Однако на MWC были показаны не только смартфоны.

Китайская компания INNFOS представила XR-1 — удивительно ловкого робота со множеством впечатляющих возможностей. Так, он умеет танцевать, вдевать нитку в иголку, аккуратно наливать напиток в стакан и удерживать сырое яйца, не разбивая его. Робот имеет очень гибкие руки и плавные движения, что позволяет ему копировать многие человеческие жесты, поливать растения, брать в руку множество разных предметов и даже танцевать. Перемещается он с помощью трех прочных колес, установленных вместо ног.

Согласно опубликованному пресс-релизу, XR-1 может выполнять все вышеперечисленное благодаря своим уникальным исполнительным механизмам. Если человечество намерено построить будущее, в котором роботы-гуманоиды станут неотъемлемой частью повседневной жизни, разработчикам понадобятся приводы, которые обеспечивают точное движение, могут противостоять ударам и соответствуют правилам безопасности. INNFOS утверждает, что их независимо разработанная система Smart Compliant Actuator (SCA) соответствует всем этим стандартам.

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Для того чтобы такие интеллектуальные сервисные роботы получили широкое применение в предприятиях, учреждениях здравоохранения, домах и так далее, необходимо обеспечить безопасное и интеллектуальное взаимодействие человека с машиной. Так, сервисные роботы должны включать в себя соответствующие элементы управления, быть устойчивыми к ударам, сохраняя при этом функциональные возможности и высокую точность.

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SCA включает в себя базовый сервопривод, высокоточный энкодер, мощный бесщеточный двигатель и легкий редуктор, что и стало основой для интеллектуального сервисного робота XR-1. Самой важной характеристикой SCA считаются ее встроенные совместимые соединения, которые могут обеспечивать как высокоточные, так и динамические движения, сохраняя высокий уровень безопасности. Пока еще не известно, станет ли SCA «новой тенденцией роботизированных технологий в будущем», как заявляет INNFOS в своем пресс-релизе, но уже сейчас XR-1 способен выполнять некоторые из самых плавных и реалистичных движений, которые мы когда-либо видели в исполнении робота.

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Робот, Технологии, MWC, XR-1.
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