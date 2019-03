От 0 до 100% за 15 мнут: Новые AirPods 2 обзаведутся сверхбыстрой зарядкой

Один из авторов издания XDA-Developers раскрыл интересную особенность беспроводных наушников Apple AirPods 2.

По словам Макса Вайнбаха (Max Weinbach), наушники и футляр получат поддержку сверхбыстрой беспроводной зарядки стандарта Qi (c 0 до 100% всего за 15 минут). Из-за этого, зарядный кейс новых AirPods будет больше и тяжелее, чем у первой версии.

So the Apple news. AirPods wireless charging will happen. It will be VERY fast (0-100 in 15 minutes.) That speed is for the AirPods AND the case. It will probably use Qi charging.

There will be a downside though, the case will be bigger in one direction and heavier.

— Max Weinbach (@mweinbachXDA) 3 марта 2019 г.