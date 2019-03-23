Xiaomi представила прозрачную версию смартфона Mi 9

Новости технологии: Xiaomi Mi 9 Explorer Edition получил "облегченную" версию с 8 ГБ ОЗУ

Xiaomi на презентации флагмана Mi 9 в феврале показала также его прозрачную версию Mi 9 Explorer Edition с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. Сейчас производитель решил сделать его более доступным.

С сегодняшнего дня в Китае начались продажи "облегченной" версии устройств с 8 ГБ оперативной памяти. Благодаря этому ценник смартфона снизили на $50, то есть теперь он стоит $550. Остальные спецификации остались такими же, включая накопитель на 256 ГБ.

Напомним, в смартфоне установлен 6.39-дюймовый Full HD+ AMOLED-экран, который занимает 90.7% площади всей передней панели. Он имеет яркость 600nit и прикрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6. За работу отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 855. Сканер отпечатков установлен под экраном.

Mi 9 Explorer Edition также имеет аккумулятор на 3300 мАч с быстрой зарядкой (40 Вт), NFC-чип, MIUI 10 и тройную основную камеру на 48 Мп + 12 Мп + 16 Мп.