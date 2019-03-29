Названы победители конкурса 3D-Printed Habitat Challenge в финальном этапе (Видео)

Новости технологии: Конкурс 3D-Printed Habitat Challenge завершится в мае этого года.

Стартовавший в 2015 году конкурс NASA 3D-Printed Habitat Challenge поставил перед участниками из Соединенных Штатов Америки задачу разработать дизайн, утвердить структурную целостность и собрать модель жилища, в котором в один прекрасный на Луне или даже на Марсе могли бы поселиться люди.

27 марта NASA определило трех победителей предпоследнего этапа, в ходе которого участники должны были выполнить виртуальный этап строительства. Три команды-победителя, разделившие между собой приз в 100 тысяч долларов, представляют Нью-Йорк, Арканзас и Нью-Хейвен. Дизайны жилищ, которые они показали на 3D-Printed Habitat Challenge, - смелое видение способов проживания за пределами Земли.

Первое место по итогам этого этапа конкурса заняла команда SEArch+/Apis Cor, представившая дизайн вертикального жилища, которое можно постоянно укреплять посредством дополнительных компонентов, также распечатанных на 3D-принтере. Свет попадает внутрь конструкции через круговые порты у ее верхней части.

Презентация команды SEArch+

На второй строчке - команда Team Zopherus, создавшая дизайн здания, которое можно построить при помощи передвижного 3D-принтера.

Презентация команды Team Zopherus

Mars Incubator занял третье место. Модули жилища этой команды сконструированы из шестиугольных пластин, распечатанных на 3D-принтере. Они, в свою очередь, состоят из полиэтилена, волокон и добытого на Марсе реголита. Такое строение однажды вполне может стать "домом мечты" для астронавтов или даже колонизаторов Красной планеты.

Презентация команды Mars Incubator

Это удивительный конкурс, рисующий невероятно детализированную картину того, какой облик может принять исследование Луны или даже Марса в будущем. Что важно, мы никогда еще не были так близки к этому моменту, как сейчас.

Финал конкурса 3D-Printed Habitat Challenge пройдет с 1 по 4 мая 2019 года в городе Пеория, штат Иллинойс. Мероприятие сможет посетить каждый желающий, а также представители СМИ. На этом завершающем этапе участникам надо будет распечатать маломасштабные версии своих жилищ. Победитель получит 800 тысяч долларов.