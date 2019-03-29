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Пятница, 29.03.2019
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Названы победители конкурса 3D-Printed Habitat Challenge в финальном этапе (Видео)
Названы победители конкурса 3D-Printed Habitat Challenge в финальном этапе (Видео)

Названы победители конкурса 3D-Printed Habitat Challenge в финальном этапе (Видео)

Названы победители конкурса 3D-Printed Habitat Challenge в финальном этапе (Видео)
21:10 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости технологии: Конкурс 3D-Printed Habitat Challenge завершится в мае этого года.

Стартовавший в 2015 году конкурс NASA 3D-Printed Habitat Challenge поставил перед участниками из Соединенных Штатов Америки задачу разработать дизайн, утвердить структурную целостность и собрать модель жилища, в котором в один прекрасный на Луне или даже на Марсе могли бы поселиться люди.

27 марта NASA определило трех победителей предпоследнего этапа, в ходе которого участники должны были выполнить виртуальный этап строительства. Три команды-победителя, разделившие между собой приз в 100 тысяч долларов, представляют Нью-Йорк, Арканзас и Нью-Хейвен. Дизайны жилищ, которые они показали на 3D-Printed Habitat Challenge, - смелое видение способов проживания за пределами Земли.

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Первое место по итогам этого этапа конкурса заняла команда SEArch+/Apis Cor, представившая дизайн вертикального жилища, которое можно постоянно укреплять посредством дополнительных компонентов, также распечатанных на 3D-принтере. Свет попадает внутрь конструкции через круговые порты у ее верхней части.

Презентация команды SEArch+

На второй строчке - команда Team Zopherus, создавшая дизайн здания, которое можно построить при помощи передвижного 3D-принтера.

Презентация команды Team Zopherus

Mars Incubator занял третье место. Модули жилища этой команды сконструированы из шестиугольных пластин, распечатанных на 3D-принтере. Они, в свою очередь, состоят из полиэтилена, волокон и добытого на Марсе реголита. Такое строение однажды вполне может стать "домом мечты" для астронавтов или даже колонизаторов Красной планеты.

Презентация команды Mars Incubator

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Это удивительный конкурс, рисующий невероятно детализированную картину того, какой облик может принять исследование Луны или даже Марса в будущем. Что важно, мы никогда еще не были так близки к этому моменту, как сейчас.

Финал конкурса 3D-Printed Habitat Challenge пройдет с 1 по 4 мая 2019 года в городе Пеория, штат Иллинойс. Мероприятие сможет посетить каждый желающий, а также представители СМИ. На этом завершающем этапе участникам надо будет распечатать маломасштабные версии своих жилищ. Победитель получит 800 тысяч долларов.

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Победители, 3D-Printed Habitat Challenge, Финальный этап, Видео-работы.
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