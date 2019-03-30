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Google Play объявил о Международном конкурсе для разработчиков игр из 22 стран

Google Play объявил о Международном конкурсе для разработчиков игр из 22 стран
10:47 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: pixabay.com

Новости технологии: Об этом сообщила директор по маркетингу разработчиков платформ и экосистем Патрисия Корреа в официальном блоге Google .

"Приглашаем к участию в конкурсе независимых разработчиков игр Google Play Indie Games Contest. Конкурс открыт для разработчиков из стран Европы: Австрии, Бельгии, Беларуси, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Израиля, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, России, Словакии, Испании, Швеции, Украины, Соединенного Королевства (включая Северной Ирландией), а также - Южной Кореи и Японии", - говорится в сообщении.

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Участвовать в Indie Games Showcase приглашаются независимые разработчики. Заявку могут подавать участники, которым исполнилось 18 лет, и которые базируются в одной из стран, участвующих в конкурсе, и имеют 30 или меньше работников полной занятости, и опубликовали новую игру на Google Play после 1 января 2018 года. Также, заявку могут подать разработчики, которые планируют в скором времени выпустить новую игру; для этого необходимо прислать ее частную бета-версию. Прием заявок завершается 6 мая 2019 года.

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Победители, Международный конкурс, Google Play, Разработчики игр.
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