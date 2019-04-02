В Сети появились первые фото нового iPhone 12

Дисплей и передняя панель. Основное отличие во внешнем виде заключается в отсутствии каких-либо вырезов в дисплее. Для реализации такой идеи Apple, вероятно, откажется от сканера лица Face ID в пользу встроенного под экран датчика распознавания отпечатков пальцев.
iPhone 12 (2020) получит сканер отпечатков пальцев под дисплеем
Правда, также не видно фронтальной камеры и разговорного динамика. Скорее всего, компании удалось скрыть их под дисплеем.
Phone 12 (2020) представят осенью 2020 года
iPhone 12 (2020) получит тройную основную камеру
Задняя панель и основная камера. Сзади можно видеть тройную камеру: один из датчиков будет обычным, другой - широкоугольным, а третий - с 2-кратным зумом. О других характеристиках устройства пока не сообщается.