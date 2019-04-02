В Сети появились первые фото нового iPhone 12

Новости технологии: Судя по снимкам, которые, по всей видимости, предназначены для использования в пресс-релизах, iPhone 12 в целом сохранит дизайн моделей iPhone X и iPhone Xs.

Дисплей и передняя панель. Основное отличие во внешнем виде заключается в отсутствии каких-либо вырезов в дисплее. Для реализации такой идеи Apple, вероятно, откажется от сканера лица Face ID в пользу встроенного под экран датчика распознавания отпечатков пальцев.

iPhone 12 (2020) получит сканер отпечатков пальцев под дисплеем

Правда, также не видно фронтальной камеры и разговорного динамика. Скорее всего, компании удалось скрыть их под дисплеем.

Phone 12 (2020) представят осенью 2020 года

iPhone 12 (2020) получит тройную основную камеру

Задняя панель и основная камера. Сзади можно видеть тройную камеру: один из датчиков будет обычным, другой - широкоугольным, а третий - с 2-кратным зумом. О других характеристиках устройства пока не сообщается.