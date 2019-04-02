HMD Global выпустил новинку-смартфон с "дыркой" в экране

Новости технологии: Смартфон получит 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Новинка оснащена экраном PureView Display диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2316х1080 пикселей и соотношением сторон 19,3: 9. Емкость аккумулятора составляет 3500 мАч. Он также получил традиционный 3,5 мм разъем для наушников.

Камеры

Что касается фишки новинки - дырки в экране, то она предназначена для селфи-камеры. Ее разрешение - 16 Мп.

Основная камера состоит из трех модулей от Zeiss c сенсорами с разрешением 48, 8 и 5 Мп. При этом камеры оснащены двухцветной светодиодной вспышкой и функциями для автоматического распознавания сцены.

Цена

Стоимость Nokia X71 стартует от 345 евро или 385 долларов (это 10 400 гривен). Новинка поступит в продажу 30 апреля.