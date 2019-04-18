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Sony PlayStation 5: Новые подробности от главного архитектора приставки

Sony PlayStation 5: Новые подробности от главного архитектора приставки
16:56 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: Twitter

Новости технологии: Архитектор консоли нового поколения от Sony Марк Церни поделился первыми подробностями о будущей приставке.

Новая консоль получит процессор AMD Ryzen и Zen 2, который содержит восемь ядер новой микроархитектуры, а также видеокарту семейства Radeon Navi с поддержкой трассировки лучей и разрешения 8К.

Также консоль будет оборудована SSD-накопителем, который значительно ускорит работу приставки. Для примера Церни привел игру Marvel’s Spider-man, которая на PS4 загружается за 15 секунд, а на новой приставке это время сократится до 0,8 секунды. Консоль будет иметь обратную совместимость с PlayStation 4 и не планируется для выхода в 2019 году.

Напомним, что согласно инсайдерской информации, релиз PlayStation 5 можeт состояться в 2020 году. Текущее восьмое поколение игровых приставок Xbox One и PlayStation 4 доживает свои последние годы, на смену которым вскоре придет девятое в лице Xbox Two и PlayStation 5.

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Исследования Уорда указывают на то, что официальный анонс PS5 и Xbox Two состоится на международной игровой выставке E3 2020. Данные совпадают с сообщениями о том, что Sony пропустит большое игровое шоу в 2019 году, чтобы подготовиться к грандиозному показу игровых приставок нового поколения через год.

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Sony, Xbox One, Sony PlayStation 5, AMD Ryzen и Zen 2, Марк Церни, Игровая выставка 2020.
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