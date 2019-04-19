Новинка Moto Z4 получит чип Snapdragon 675 и поддержку модуля Moto Mod 5G

Новости технологии: Журналисты издания 91mobiles нашли в сети маркетинговые материалы Motorola с некоторыми характеристиками смартфона Moto Z4.

Согласно утечке, новинка получит 6.4-дюймовый OLED-дисплей с подэкранным сканером и разрешением Full HD+. Смартфону приписывают 48-мегапиксельную основную камеру с ночным режимом Night Vision (аналог Google Night Sight), 25-мегапиксельную фронтальную, ОС Android 9 Pie, разъем для наушников и аккумулятор на 3600 мАч. В материалах также говорится о поддержке модуля Moto Mod 5G.

Смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 675. Это странно, ведь предшественник Moto Z3 был флагманом и поставлялся с чипом Qualcomm 800-ой серии. Возможно, в компании поменяют стратегию и линейка Moto Z больше не будет топовой.

Если наши догадки подтвердятся, ее может заменить то неизвестное устройство Motorola с четырьмя камерами.

Moto Z4 должны представить в ближайшие несколько месяцев. Ценник новинки будет около $450.