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Человек-киборг в Киеве: Нейл Харбиссон выступил в рамках проекта #MeeTheFuture

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Человек-киборг в Киеве: Нейл Харбиссон выступил в рамках проекта #MeeTheFuture
18:53 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: www.unian.net

Новости технологии: 23 апреля в Киеве выступил с лекцией 34-летний Нейл Харбиссон - британский художник, композитор и визионер, который считается первым в мире киборгом.

Он приехал в Украину по приглашению Фонда семьи Загорий в рамках проекта #MeeTheFuture.

Нейл не может видеть цвета из-за врожденной ахроматопсии, но в 2004 году он вживил в свой череп антенну с микрочипами, что позволило ему распознать звуковые частоты цветов.

"Однажды Махатма Ганди сказал: будь той переменой, которую хочешь увидеть в мире. Этот парень так и поступил. Он увидел этот мир так, как хотел увидеть, и стал первым человеком-киборгом", - сказал совладелец ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" Глеб Загорий, представляя гостям Нейла Харбиссона.

Он подчеркнул, что Нейл чувствует диапазон цветов, недоступный обычным людям.

В своем выступлении Нейл Харбиссон признался, что в детстве пытался игнорировать существование цветов, но это было сложно, потому что люди вокруг него постоянно упоминали о цветах.

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"Я узнал, что Исаак Ньютон в 1675 году создал теорию, где привязал каждый цвет радуги к музыкальной ноте. Я заинтересовался связью цвета и звука. Каждый цвет имеет свою частоту, а эта частота имеет звук. Поэтому можно создать систему, которая позволяет тебе услышать звук цвета - это то, что я и сделал в 2004 году", - рассказал Нейл.

Нейл убежден, что у кибернетических модификаций организма есть масса применений. Одно из них - медицинское. К примеру, чувствуя ультрафиолет, он может определить, когда можно загорать на пляже, а когда солнечная активность вредна для организма.

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Кибер-модификация помогатет и в научных исследованиях: с помощью передатчиков НАСА Нейл изучает цвета космоса. "Там есть много цветов, которые я не слышал на Земле", - отмечает Харбиссон.

Кроме того, новые технологии позволят человечеству глубже понять окружающую природу.

"Мы сможем установить контакт с другими видами, потому что многие чувства, которых нет у нас, есть у других видов", - объяснил Харбиссон.

Человек-киборг видит в модификации организма и этический момент: чем больше чувств и возможностей будет у человеческого организма, тем меньшей станет потребность менять окружающий мир.

"Если у вас есть ночное видение, вы не будете тратить энергию на искусственное освещение. Если вы сможете контролировать температуру тела, вам не нужен обогреватель", - привел примеры Харбиссон.

Глеб Загорий подчеркнул, что он, как и Нейл Харбиссон, видит в кибернетических модификациях организма одно из направлений медицины будущего.

"Моя компания уже не просто присматривается к подобным современным технологиям, а и начала инвестировать в них", - сказал совладелец "Дарницы".

#MeeTheFuture - бессрочный цикл лекций, который инициировал и поддерживает Фонд семьи Загорий. Задача проекта - познакомить деятельную и креативную часть украинского общества с носителями остроактуальных или только зарождающихся глобальных трендов.

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Цикл стартовал с серии лекций профессора Бизнес-школы Калифорнийского университета в Беркли (США) и соучредителя компании из Кремниевой долины TeleSense Наима Зафара. В конце сентября 2018 г. професор выступил на конференции Business Wisdom Summit в Киеве, а также в Киевской школе экономики перед слушателями предпринимательской программы для ветеранов АТО, которую поддерживает Фонд семьи Загорий. 9 октября в рамках проекта в Киеве прошла лекция Александра Барда, визионера, футуролога, автора бестселлера "Нетократии. Новая правящая элита и жизнь после капитализма", а также участника группы Army of Lovers.

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В Киеве, Нейл Харбиссон, #MeeTheFuture, Человек-киборг.
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