Самый большой дирижабль в мире получит электрическую силовую установку

Компания Hybrid Air Vehicles получила 1,4 миллиона долларов инвестиций, предполагающих создание полностью электрической силовой установки для Airlander 10. Ее мощность должна составить 500 киловатт.
Airlander 10 - гибридный дирижабль, разработанный британцами из Hybrid Air Vehicles для нужд Вооруженных сил США. Его длина составляет 92 метра, а ширина - 43,5 метра. Первый полет дирижабль совершил в 2016 году. В ноябре 2017-го аппарат потерпел крушение при испытаниях и получил серьезные повреждения.
Высокая цена в конечном счете привела к отказу от проекта, поэтому судно решили переоборудовать для решения других задач, в том числе гражданских.
Ранее мы писали, что дополненная реальность вскоре может появиться и в контактных линзах.
Инженеры передового французского технологического университета IMT Atlantique разработали первую в мире автономную контактную линзу с гибкой микробатареей. Последняя способна несколько часов питать встроенную электронику для воспроизведения и передачи визуальной информации по беспроводной сети. Что интересно, глаз на эту разработку положило Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), которое очень заинтересованно в повышении визуальных возможностей американских солдат в полевых условиях.