Скачать
Вторник, 30.04.2019
Порошенко и Зеленский обсудят ужесточение санкций против РФ
Порошенко и Зеленский обсудят ужесточение санкций против РФ
Гуайдо заявил о переходе ВС Венесуэлы на его сторону
Гуайдо заявил о переходе ВС Венесуэлы на его сторону
Пятов: Ракицкий понимал, что закроет для себя сборную
Пятов: Ракицкий понимал, что закроет для себя сборную
Какая стоимость продуктов по состоянию 30 апреля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию 30 апреля 2019 года

Самый большой дирижабль в мире получит электрическую силовую установку

Самый большой дирижабль в мире получит электрическую силовую установку
19:55 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: www.ukrinform.ru

Новости технологии: Предполагается, что проект займет три года.

Компания Hybrid Air Vehicles получила 1,4 миллиона долларов инвестиций, предполагающих создание полностью электрической силовой установки для Airlander 10. Ее мощность должна составить 500 киловатт.

Airlander 10 - гибридный дирижабль, разработанный британцами из Hybrid Air Vehicles для нужд Вооруженных сил США. Его длина составляет 92 метра, а ширина - 43,5 метра. Первый полет дирижабль совершил в 2016 году. В ноябре 2017-го аппарат потерпел крушение при испытаниях и получил серьезные повреждения.

Высокая цена в конечном счете привела к отказу от проекта, поэтому судно решили переоборудовать для решения других задач, в том числе гражданских.

В LCD дисплеи научились встраивать подэкранные сканеры отпечатков пальцев

Ранее мы писали, что дополненная реальность вскоре может появиться и в контактных линзах.

Инженеры передового французского технологического университета IMT Atlantique разработали первую в мире автономную контактную линзу с гибкой микробатареей. Последняя способна несколько часов питать встроенную электронику для воспроизведения и передачи визуальной информации по беспроводной сети. Что интересно, глаз на эту разработку положило Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), которое очень заинтересованно в повышении визуальных возможностей американских солдат в полевых условиях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Airlander 10, Самый большой дирижабль в мире, Электрическая силовая установка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с днем рождения на 30 апреля в прозе и открытках
02 Май начнется с дождей: синоптики рассказали, что Украину накроет похолодание
03 СМИ: Дан Балан сделал интересное предложение победительнице шоу "Голос країни"
04 Названы полезные свойства петрушки, о которых вы даже не знали
05 Путин заговорил на украинском языке: какую фразу он сказал
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЦИК объявила результаты выборов: Зеленский избран президентом Украины
Зеленский избран президентом Украины
Украинцев предупредили о надвигающейся непогоде: объявлен оранжевый уровень опасности
Украинцев предупредили о непогоде
&quot;Паспортизация ОРДЛО&quot;: МИД Украины обратился к международным партнерам
МИД Украины обратился к международным партнерам
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (22.04 - 28.04)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь