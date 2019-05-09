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Четверг, 09.05.2019
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В Сети опубликовали снимки внешнего вида iPhone XR 2

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В Сети опубликовали снимки внешнего вида iPhone XR 2
06:00 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости технологии: iPhone XR второго поколения получит такую же площадку под камеру, как и iPhone XI.

Преемственность – это то, что отличает все смартфоны Apple. Даже сравнивая аппараты разных поколений, обязательно найдешь в них что-то общее. Что и говорить про новинки одного года, которые, невзирая на принципиальные отличия в позиционировании, походят друг на друга как близнецы. Не станет исключением и iPhone XR второго поколения, которому, судя по всему, предстоит перенять главный недостаток iPhone XI без каких-либо видимых оснований.

Если верить рендерам, опубликованным инсайдером Стивом Хеммерстоффером, также известным как OnLeaks, iPhone XR второго поколения получит такую же площадку под камеру, как и iPhone XI. И это притом, что XR 2 будет оснащен всего лишь двумя, а не тремя модулями, для которых и проектировалась эта площадка.

Причина такого решения, на мой взгляд, очевидна. Я абсолютно уверен, что Apple действительно воспользуется этим конструктивным решением, сделав это исключительно из соображений преемственности. В конце концов, в Купертино просто не могут себе позволить третий год подряд выпускать на рынок iPhone X, чью внешность при условии оснащения вторым модулем камеры должен был обрести iPhone XR 2. А так компания, хоть и идет на сделку со здравым смыслом, доказывает всем, что способна не копировать саму себя.

Что касается аппаратных спецификаций iPhone XR 2, то здесь все более или менее ожидаемо. Смартфон получит дисплей с прежней диагональю, равной 6,1 дюйма, который тем не менее будет произведен уже по AMOLED-технологии, как и в более продвинутых моделях. В основу iPhone XR 2 ляжет процессор A13 Bionic при тех же 3 ГБ оперативной памяти. Вероятно, дополнительный гигабайт ОЗУ производитель прибережет для «настоящих» флагманов. А вот цена новинки, скорее всего, останется на прежнем уровне. По крайней мере, для Apple было бы не очень хорошо поднимать цену iPhone XR 2 на фоне медленно, но верно возвращающейся лояльности со стороны пользователей.

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Apple, iPhone, Мобильные телефоны, Снимки, iPhone Xr 2, Снимки iPhone XR 2.
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