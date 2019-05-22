"Мозг-машина": DARPA создаст шлем для управления дронами нейронной активностью

Новости технологии: Команды из разных университетов разрабатывают двунаправленные интерфейсы "мозг-машина" для использования квалифицированным персоналом.

В управлении хотят сформировать универсальную систему, которая позволит военным манипулировать разными объектами.

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) выложило на своем сайте пресс-релиз, в котором указало на направления программы по разработке неинвазивных методов управления различными системами силой мысли. Программа носит название Next-Generation Nonsurgical Neurotechnology, или N3.

Эти интерфейсы позволят "руководить активными системами киберзащиты, роем беспилотных дронов или связываться с компьютерной системой".

В сообщении говорится, что DARPA на протяжении последних 18 лет занималось "изощренными нейротехнологиями", которые включали в себя хирургические операции и имплантирование электродов в мозг. Управление добилось успешных результатов: в частности, в нейронном контроле над протезами, восстановлении осязания у обладателей этих протезов и улучшении памяти. Однако в DARPA отмечают, что для военных целей нужны методы, которые исключают хирургическое вмешательство.

Мемориальный институт Баттеля работает над системой с минимальным уровнем инвазивного вмешательства. Она соединяет внешний трансивер с электромагнитными нанотрансдукторами, которые доставляются в определенные нейроны. Нанотрансдукторы будут преобразовывать электрические сигналы нейронов в магнитные, которые будет принимать и анализировать трансивер. Такой же процесс будет проходить и в обратном направлении.

Университет Джонса Хопкинса занимается абсолютно неинвазивной, когерентной оптической системой. Она будет измерять изменения оптической длины пути в нервной ткани, которые коррелируют с нейронной активностью.

Подход компании PARC объединяет ультразвуковые волны и магнитные поля, чтобы генерировать локализованные электрические токи для нейромодуляции.

В Университете Райса стремятся создать минимально инвазивную систему. Для определения нейронной активности она будет использовать диффузную оптическую томографию. Чтобы сигнал шел в обратном направлении, то есть в мозг, команда применит магнитно-генетический подход.

Ученые из Университета Карнеги-Меллона отдают предпочтение устройству, которое использует акустооптический подход для выведения информации из мозга и электрические поля для программирования конкретных нейронов.

"DARPA готовится к будущему, в котором комбинация беспилотных систем, искусственного интеллекта и киберопераций может привести к таким быстропротекающим конфликтам, при которых человеческой реакции окажется недостаточно при существующих технологиях. Создавая доступный интерфейс "мозг-компьютер", который не требует хирургической операции, DARPA предоставляет командующим возможность по-прежнему активно участвовать в динамических операциях, разворачивающихся на высоких скоростях", — сказал управляющий программой Ал Эмонди (Al Emondi).

Ранее китайские ученые "соединили мозги" крысы и человека, создав интерфейс, позволяющий человеку передавать сигналы в мозг грызуна и управлять им при выполнении достаточно сложных задач по навигации.