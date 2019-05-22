Скачать
Четверг, 23.05.2019
"Россия "не нашла" 80 украинских пленных": Марчук о нюансах обменного процессах
"Россия "не нашла" 80 украинских пленных": Марчук о нюансах обменного процессах
Саенко считает, что роспуск ВР может отразиться на работе с МВФ
Саенко считает, что роспуск ВР может отразиться на работе с МВФ
Фьюри рассказал, когда проведет бой-реванш с Уайлдером
Фьюри рассказал, когда проведет бой-реванш с Уайлдером
The New York Times включил Алену Савраненко (Alyona Alyona) в список самых интересных исполнителей Европы
The New York Times включил Алену Савраненко (Alyona Alyona) в список самых интересных исполнителей Европы

"Мозг-машина": DARPA создаст шлем для управления дронами нейронной активностью

"Мозг-машина": DARPA создаст шлем для управления дронами нейронной активностью
14:47 Ср, 22 Май 2019 Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Команды из разных университетов разрабатывают двунаправленные интерфейсы "мозг-машина" для использования квалифицированным персоналом.

В управлении хотят сформировать универсальную систему, которая позволит военным манипулировать разными объектами.

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) выложило на своем сайте пресс-релиз, в котором указало на направления программы по разработке неинвазивных методов управления различными системами силой мысли. Программа носит название Next-Generation Nonsurgical Neurotechnology, или N3. 

Эти интерфейсы позволят "руководить активными системами киберзащиты, роем беспилотных дронов или связываться с компьютерной системой".

В сообщении говорится, что DARPA на протяжении последних 18 лет занималось "изощренными нейротехнологиями", которые включали в себя хирургические операции и имплантирование электродов в мозг. Управление добилось успешных результатов: в частности, в нейронном контроле над протезами, восстановлении осязания у обладателей этих протезов и улучшении памяти. Однако в DARPA отмечают, что для военных целей нужны методы, которые исключают хирургическое вмешательство. 

Мемориальный институт Баттеля работает над системой с минимальным уровнем инвазивного вмешательства. Она соединяет внешний трансивер с электромагнитными нанотрансдукторами, которые доставляются в определенные нейроны. Нанотрансдукторы будут преобразовывать электрические сигналы нейронов в магнитные, которые будет принимать и анализировать трансивер. Такой же процесс будет проходить и в обратном направлении.

Университет Джонса Хопкинса занимается абсолютно неинвазивной, когерентной оптической системой. Она будет измерять изменения оптической длины пути в нервной ткани, которые коррелируют с нейронной активностью. 

Подход компании PARC объединяет ультразвуковые волны и магнитные поля, чтобы генерировать локализованные электрические токи для нейромодуляции.

Вертолет Sikorsky HH-60W совершил первый полет (Видео)

В Университете Райса стремятся создать минимально инвазивную систему. Для определения нейронной активности она будет использовать диффузную оптическую томографию. Чтобы сигнал шел в обратном направлении, то есть в мозг, команда применит магнитно-генетический подход.

Ученые из Университета Карнеги-Меллона отдают предпочтение устройству, которое использует акустооптический подход для выведения информации из мозга и электрические поля для программирования конкретных нейронов.

"DARPA готовится к будущему, в котором комбинация беспилотных систем, искусственного интеллекта и киберопераций может привести к таким быстропротекающим конфликтам, при которых человеческой реакции окажется недостаточно при существующих технологиях. Создавая доступный интерфейс "мозг-компьютер", который не требует хирургической операции, DARPA предоставляет командующим возможность по-прежнему активно участвовать в динамических операциях, разворачивающихся на высоких скоростях", — сказал управляющий программой Ал Эмонди (Al Emondi). 

Ранее китайские ученые "соединили мозги" крысы и человека, создав интерфейс, позволяющий человеку передавать сигналы в мозг грызуна и управлять им при выполнении достаточно сложных задач по навигации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Технологии, DARPA, Техно, Дроны, Управления дронами, Нейронная активность.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я рыдала": звезда "Игры престолов" рассказала о том, как не могла смириться с финалом сериала (Видео)
02 Шахтер 1:1 Динамо: события матча (Видео)
03 Указы Зеленского: Порошенко призывает демократов не допустить реванша
04 Порошенко о референдуме по мирным соглашениям с РФ: Есть опасения, что это капитуляция
05 Стефанчук рассказал о задачах Зеленского на первые 100 дней президентства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеркаль останется в МИД
Зеркаль останется в МИД
&quot;Северный поток - 2&quot;: Германия выступила против санкций США
"Северный поток - 2": Германия выступила против санкций США
Лещенко будет допрошен в ГПУ по делу Манафорта
Лещенко будет допрошен в ГПУ по делу Манафорта
Когда за окном жара: летние продукты, которые помогут освежиться
Когда за окном жара: летние продукты, которые помогут освежиться
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь