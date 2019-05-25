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The Boring Company сравнила езду на авто по городу и в тоннеле

The Boring Company сравнила езду на авто по городу и в тоннеле
12:53 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости технологии: В 2018 году The Boring Company, принадлежащая Илону Маску, открыла свой первый тестовый подземный тоннель в Хортоне, Калифорния.

Теперь компания решила провести тесты и сравнить, насколько поездка в тоннеле будет эффективнее езды по городу на машине.

Видео компания разместила на своей странице в Twitter. Машина, использовавшая тоннель, добралась из одной точки города в другую за полторы минуты. Второй машине, которая проезжала тот же маршрут по городу, пришлось затратить более 4,5 минуты. Максимальная скорость движения по тоннелю составила 204 километра в час, тогда как вторая машина ехала по городу со скоростью максимум 70 километров в час.

The Boring Company уже заключила контракт с Las Vegas Convention Center - центром, в котором проводятся различные конференции и выставки. Комплекс планирует расширяться, и ему требуется удобное средство для передвижения, так как расстояние между некоторыми объектами составит более трех километров. Перевозить пассажиров будут вагонетки, созданные на базе автомобилей Tesla. Они смогут вмещать до 16 человек.

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Разработанный компанией Маска тоннель имеет длину 2,3 километра и ширину 4,3 метра. В нем могут передвигаться обычные машины, в которые встроены убираемые колеса. Эти дополнительные приспособления выдвигаются в стороны и помогают машине проходить повороты, не врезаясь в стены. Стоимость такого приспособления составит 200-300 долларов.

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Все по теме:

Калифорния, Видео, Илон Маск, The Boring Company, Компания Илона Маска, Тест езды, Подземный тоннель в Хортоне.
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