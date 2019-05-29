Каким будет новое обновление операционной системы iOS 13

Уже 3 июня компания Apple официально представит обновленную версию операционной системы iOS 13. При этом уже сейчас в сети появилась информация об обновлении.
Что же изменится?
Владельцы iPhone получат темную тему, которую можно активировать в настройках или в центре управления.
iOS 13 получит ночной режим
Кроме того, приложения "Заметки" станут более продвинутыми.
В программе появились четыре категории: "Сегодня", "Запланированные", "Все" и "Помеченные", а также отдельная вкладка для списков. А вот иконка не изменится.
#концепт iOS 13
Темная тема pic.twitter.com/Hne9Ypuo0T
— (@aaplpro) 24 мая 2019 г.
Функции Find My Friends и Find My iPhone объединятся в Find my. Эта программа будет показывать карту со всеми друзьями и содержать отдельную вкладку для устройств.