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Каким будет новое обновление операционной системы iOS 13

Каким будет новое обновление операционной системы iOS 13
18:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии: Вскоре компания Apple представит новую версию операционной системы.

Уже 3 июня компания Apple официально представит обновленную версию операционной системы iOS 13. При этом уже сейчас в сети появилась информация об обновлении.

Что же изменится?

Владельцы iPhone получат темную тему, которую можно активировать в настройках или в центре управления.

iOS 13 получит ночной режим

Кроме того, приложения "Заметки" станут более продвинутыми.

В программе появились четыре категории: "Сегодня", "Запланированные", "Все" и "Помеченные", а также отдельная вкладка для списков. А вот иконка не изменится.

В Сети появились подробности о камере iPhone 11

Функции Find My Friends и Find My iPhone объединятся в Find my. Эта программа будет показывать карту со всеми друзьями и содержать отдельную вкладку для устройств.

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iPhone, Операционная система, iOS 13, Новая операционная система iPhone.
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