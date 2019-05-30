Apple выпустила седьмое поколение плеера iPod touch

Новости технологии: Apple представила iPod touch 7 поколения: процессор A10 Fusion и до 256 ГБ памяти.

Компания Apple без лишнего шума выпустила 7 поколение плеера iPod touch. Это первое за 4 года обновление: шестое поколение устройства дебютировало еще в 2015 году.

Внешне это тот же iPod touch: привычный корпус, такой же 4-дюймовый дисплей. Зато внутри установлен новый процессор A10 Fusion, как у iPhone 7. У него более высокая производительность, кроме того, плеер получит поддержку технологий дополненной реальности, доступ к сервису игр Apple Arcade и групповым звонкам FaceTime и сможет получать новые версии iOS.

Также новому iPod touch добавили памяти: кроме конфигураций на 32 и 128 ГБ, появилась еще и версия с 256 ГБ хранилища.

За версию с 32 ГБ просят $199, 128 ГБ — $299, 256 ГБ — $399.

На выбор есть шесть расцветок: черная, серебристая, золотая, голубая, розовая и красная.